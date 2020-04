Castilla y León es la segunda Comunidad con más ancianos muertos por coronavirus, con un total de 1.286

Castilla y León es la segunda Comunidad con mayor número de ancianos fallecidos por coronavirus. La Junta de Castilla y León facilita a diario los datos de personas mayores que vivían en una residencia y murió allí o en un centro hospitalario. Hasta el momento, de 45.518 residentes han perdido la vida 1.286, el 2,8 por ciento.

Castilla y León se sitúa sólo por dentrás de la Comunidad de Madrid, donde hasta la fecha han fallecido 4.250 ancianos residentes en centros, la tercera es Cataluña, con 1.123 bajas. De los 1.286 ancianos muertos en Castilla y León, 258 , el 20,06 por ciento, son de Segovia, una de las provincias más golpeada por la enfermedad y por la baja infraestructura sanitaria.

Lo previsible es que la cifra siga aumentando, a fecha de 8 de abril, en las residencias de Castilla y León, 4.236 ancianos, el 9,3 por ciento, han dado positivo en coronavirus o están aislados por presentar síntomas compatibles. La Junta de Castilla y León intenta en estos días realizar un cribado masivo en estos centros y está realizando tests rápidos para conocer cuantos residentes han pasado ya la enfermedad y son inmunes a ella. La contabilización del total de fallecidos en Castilla y León es complicada, ya que la cifra de personas mayores que se facilita incluye a las que eran residentes y murieron bien en el centro donde vivían, bien en el hospital al que se las trasladó.

Aunque no se aportan datos de los ancianos a los que se hospitaliza, las recomendaciones de la Comisión de Bioética de Castilla y León, dejan entrever que en edades muy avanzadas, con baja esperanza de vida y de recuperación rápida, no es aconsejable el soporte vital asistido. Uno de los temores de la Junta es el colapso hospitalario que se produciría si las residencias no medicalizadas optasen por enviar a todos sus enfermos a los hospitales de la Comunidad.

Tres residencias intervenidas por la Junta de Castilla y León

Hasta el momento, el Gobierno autonómico ha intervenido tres residencias. El pasado 25 de marzo, la Gerencia Regional de Salud y de la Gerencia de Servicios Sociales acordaron "medidas excepcionales" en centro residencial privado 'Valle del Cuco', en Adrada de Haza (Burgos) . La situación era imposible porque no había suficientes personas para atender a los residentes. La Gerencia optó por nombrar directora a una funcionaria de la Consejería, reforzar el personal y dar traslado de los hechos a la Fiscalía de Burgos. El centro contaba con 31 residentes a los que no se había practicado prueba alguna de COVID-19. De ellos 18, presentaban fiebre o síntomas que pudieran ser compatibles con el coronavirus. Todos los ancianos fueron trasladados a otras residencias de la Comunidad.

El pasado 1 de abril la Junta intervino dos, una era el centro privado 'Caracillo' en Ciudad Rodrigo (Salamanca), con 74 residentes, y 14 trabajadores, ya que 7 estaban de baja por coronavirus. De los ancianos, 44 tenían síntomas de COVID-19, por lo que se trasladó a 30 sin síntomas a una residencia privada de Salamanca que ofreció sus instalaciones. La otra residencia intervenida es 'El Roble' ubicada en la localidad leonesa de Caboalles y de carácter privado como las dos anteriores. De los 25 residentes, 13 estaban ingresados en el Hospital de El Bierzo, y del total de usuarios, 24 dieron positivo en las pruebas de COVID-19. Asimismo, la plantilla de trabajadores se había visto reducida, ya que de los siete gerocultores con los que contaba el centro, cinco se encuentran de baja (cuatro de ellos positivos por COVID-19) además de la directora y tan solo dos empleados están trabajado.