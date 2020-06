Soria agradece a Euskadi el apoyo durante el pico de la pandemia con una campaña en el metro de Bilbao

El Ayuntamiento de Soria ha lanzado este jueves una campaña para trasladar el agradecimiento de la ciudad a los lugares de España que han "estado ahí en los momentos más duros" y recordar la hospitalidad de la ciudad. La concejala de Turismo, Yolanda Santos, ha presentado la iniciativa que comienza con un gran cartel en el Metro de Bilbao con un "Gracias Euskadi". El próximo martes se realizará una campaña similar en el de Madrid, para recordar el apoyo de los efectivos del SAMUR en la ciudad.

Además se instalarán mupis publicitarios en las calles de Valencia, Salamanca, La Rioja, y Asturias. "Físicamente no se podrá estar en todos los lugares, pero intentaremos también a través de las redes sociales que todas las personas y territorios se sientan reconocidos", ha explicado Santos. El lehendakari, Íñigo Urkullu ha respondido en su cuenta de Twitter agradeciendo a Soria la iniciativa.

🔴Eskerrik asko Soria!



En plena virulencia de la crisis de la Covid-19 Soria solicitó la colaboración de Euskadi y ofrecimos ayudar en la medida de nuestras posibilidades y canalizándola institucionalmente de manera debida. — Iñigo Urkullu (@iurkullu) June 18, 2020

Aunque el Ayuntamiento prefiere no considerar la campaña como publicitaria, el objetivo, además de agradecer la ayuda prestada, es recordar a los ciudadanos de otras partes de España que "Soria está ahí". "No te olvides de Soria, elige Soria, estamos aquí", ha explicado la edil de Turismo. "Esta campaña aúna el sentir de toda la ciudadanía de Soria. Nos emociona especialmente presentarla ya que no tiene en sí un objetivo turístico sino de agradecimiento. Hemos vivido una situación durísima, especialmente compleja en Soria, y todos teníamos que agradecer la multitud de gestos de ayuda que hemos recibido", ha subrayado