El vicepresidente de Castilla y León declarará en un juicio por amenazas tras la denuncia del responsable de redes de Ciudadanos Valladolid

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea (Ciudadanos) ha anunciado este lunes que será enjuiciado por un presunto de delito leve de amenazas el próximo 14 de octubre. Igea ha convocado de urgencia una rueda de prensa previa a la comparecencia en la comisión de las Cortes para explicar sus planes como consejero de Transparencia.

En breves minutos, Igea, ha anunciado que quería comunicar algo que afecta a su "vida privada". "Hoy he recibido una notificación para acudir al juzgado el 14 de octubre a consecuencia de una denuncia por un delito leve de amenazas", ha declarado. El vicepresidente ha precisado que el "hecho" se produjo durante el proceso de primarias, en el que él se presentó e hizo frente a la candidata del aparato, la expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente. "Todos conocen como se desarrolló el proceso", ha recordado en referencia al pucherazo que dio en un primer momento la victoria a Clemente. Igea se ha referido a "una discusión propia del proceso que acabó como acabó" y que ha cristalizado en una denuncia que "se tramitó después de conocerse el resultado definitivo", el que acabó con su proclamación como ganador tras descubrirse que había 81 votos a favor de Clemente que no podían atribuirse a ningún afiliado.

"No me arrepiento de nada de lo que hice"

Francisco Igea considera que el procedimiento judicial, un juicio rápido, no afecta a su vida pública, que es privado, pero ha querido hacerlo público "en aras de la transparencia personal". "No me hubiera gustado que se hubieran enterado de este hecho de otra manera", ha comentado a los periodistas. "El asunto está en manos de la justicia y de mi abogado y confío plenamente en la acción de la justicia y lo único que tengo que decirles es que no me arrepiento de nada de lo que hice por defender la integridad de mi partido y la voluntad de los militantes de mi partido, no soy perfecto, nadie es perfecto y espero que la justicie aclare el asunto a la mayor brevedad posible", ha zanjado.

Igea no ha querido desvelar más detalles sobre la denuncia, más que el denunciante es un militante que trabajaba "activamente" en la campaña de Silvia Clemente, como miembro del equipo de comunicación. Sin embargo, según ha podido saber eldiario.es, el denunciante es el responsable de redes de Ciudadanos Valladolid, Borja Collantes, una persona muy cercana al exsecretario de comunicación autonómico, Pablo Yáñez, que dimitió el mismo día en que el partido confirmaba la victoria de Igea y apartaba a Silvia Clemente de la carrera a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Yáñez fue el hombre del aparato que pergeñó el salto de Clemente de las filas del PP a Ciudadanos.

El incidente entre Igea y Collantes se produjo en plena calle en una fecha muy cercana, anterior o posterior, a la votación telemática, según ha podido saber este diario. Ambos discutieron por el proceso de primarias y "por algunas cosas que se hicieron" que afectaban directamente a Igea "personalmente y familiarmente". "Fue el curso de una discusión en el que yo si advertí que no toleraría que se hiciesen trampas", especificó.

Según ha podido saber este diario, Igea fue objeto de críticas y de informaciones que involucraban a su familia, desde dentro de su propio partido, durante la campaña de las primarias que finalmente ganó. En la actualidad, Collantes sigue trabajando para la agrupación provincial del partido.

El proceso de primarias se denunció de manera anónima en la Fiscalía de Valladolid sin que hasta el momento se conozca el resultado de las diligencias de investigación del Ministerio Público.