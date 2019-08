El presidente del Parlamento Europeo exige una respuesta urgente para el Open Arms: "Si no, significará que Europa ha perdido su alma"

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha enviado una carta al líder de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker para exigir una respuesta "inmediata" al bloqueo del buque Open Arms, tras casi una semana abandonado en alta mar con 121 rescatados a bordo, 31 menores entre ellos. El mandatario pide asistencia urgente para estas personas y una "distribución equitativa de los inmigrantes"

Sassoli recuerda que, aunque "el trabajo realizado por la Comisión para ayudar a los Estados miembros en estos casos en los últimos años ha sido admirable", tras el último rescate del Open Arms "no ha habido ninguna petición para que se active esa ayuda".

If Europe cannot protect those in difficulty in the Mediterranean - people who have set out in search of a better life - it will have lost its soul, as well as its heart. See my letter to Commission President @JunckerEU on the Open Arms rescue boat >>> https://t.co/ZG0D6FDRg4