El Gobierno da un año más a las ventajas en la jubilación para miles de desempleados de avanzada edad

Salvo cambio de última hora, el Gobierno en funciones aprobará este viernes una prórroga de un año en las ventajas en la jubilación para miles de desempleados de avanzada edad, según fuentes oficiales. El Ministerio de Trabajo lleva este viernes al Consejo de Ministros vía real decreto-ley una ampliación de un año de la llamada 'cláusula de salvaguarda' de las pensiones, que caducaba este 1 de enero, lo que iba a provocar el endurecimiento de las condiciones de jubilación de miles de personas desempleadas de muy larga duración.

La cláusula de salvaguarda se trata de una garantía que aprobó en 2011 el Gobierno de Zapatero para proteger a las personas desempleadas de avanzada edad en relación a su reforma de las pensiones, que suponía un endurecimiento de las condiciones y el acceso a la jubilación. Por ejemplo la edad ordinaria para jubilarse pasó de los 65 a los 67 años de manera paulatina, se ampliaron los años de cotización para acceder al 100% de la pensión y se restringió el acceso al retiro anticipado.

Así, la cláusula permitía que las personas que habían perdido su empleo antes de la aprobación de la reforma (agosto de 2011) y aquellas que afectadas por ERE o acuerdos de salida ya pactados en esa fecha se pudieran jubilar según la legislación de pensiones anterior, más ventajosa. Eso siempre que los desempleados estuvieran en paro hasta llegar a la jubilación.

Una medida limitada por Rajoy

En 2013, Mariano Rajoy puso una fecha de caducidad a esta posibilidad: el 1 de enero de 2019. Aunque amplió el grupo de desempleados que se podían acoger a la cláusula (todos aquellos en paro desde el 1 abril de 2013 o afectados por ERE pactados antes de esa fecha), el Gobierno del PP limitó los efectos de la medida a las personas que se jubilaran antes de 2019.

El resultado: "unos cuantos miles" de personas desempleadas de avanzada edad –en una cifra difícil de determinar, según los sindicatos– se quedaban descolgadas de esta garantía. Muchos de ellos salieron de sus empresas en ERE a los que se sumaron con la premisa de que esta salvaguarda estaba en vigor y protegía en un futuro sus pensiones.

Es el caso de Pilar y Javier (nombre ficticio), que dejaron sus puestos en el despido colectivo para más de 6.000 trabajadores que aprobó Telefónica en 2011. Ambos trabajadores señalaban a eldiario.es que la caducidad de la cláusula suponía una "discriminación por edad", ya que algunos compañeros que salieron en el mismo ERE se habían podido jubilar con esa garantía y ellos no porque aún no habían cumplido la edad para hacerlo.

Pero también es el caso de Esteban (nombre ficticio) y otros casos individuales de trabajadores que se quedaron en paro al final de su carrera y que no han logrado volver a reengancharse al mercado laboral. Esteban ha explicado a este medio que, "por recomendación de la Seguridad Social", ha estado pagando todos estos últimos años de su bolsillo el convenio especial para que no cayera su cotización y que su pensión no quedara muy afectada. Siempre con los cálculos de que se le aplicaría la legislación de pensiones previa a 2011 gracias a la cláusula de salvaguarda.

La caducidad de la medida provocaba una pérdida en la pensión prevista por estos desempleados, que pedían una solución con urgencia al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el PSOE se había opuesto a la limitación de Rajoy cuando estaba en la oposición.

Un año más de prórroga

Fuentes oficiales afirman a eldiario,es que, como ocurrió el año pasado, el Ejecutivo en funciones prevé ampliar por un año más los efectos de la cláusula de salvaguarda en este último Consejo de Ministro del año. CCOO había reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que aprobara un real decreto antes de acabar el año para evitar que se caducara la medida.

El real decreto permitirá –al igual que durante este 2019– que las personas desempleadas que pueden acogerse a la cláusula se jubilen con la legislación previa a 2011 o con la actual, si esta última les resulta más ventajosa.

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha explicado a este medio que en algunas ocasiones (especialmente en los casos individuales) hay personas a las que puede resultar más ventajosa la actual regulación, que tienen en cuenta más años de cotización para el cálculo de la pensión.