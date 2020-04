La UE rebaja a "iniciativa" el fondo económico de recuperación el día en que se hunde el PIB europeo por el coronavirus

Se hablaba de un plan Marshall. De una hoja de ruta para la recuperación. De grandes sumas de dinero, de instrumentos "robustos". España puso sobre la mesa una propuesta que alcanzaba los 1,5 billones de euros en transferencias durante la última cumbre de líderes europeos, el 23 de abril pasado.

Pero lo papeles que hacía circular la Comisión Europea, presidida por una ex ministra de Angela Merkel, Ursula von der Leyen, hablaban de 300.000 millones nuevos, de incluso 323.000 millones, que, mediante esas fórmulas que gusta emplear Berlaymont –la sede del Ejecutivo comunitario en Bruselas– como ya hizo con el plan Juncker, se apalancaban y multiplicaban hasta llegar a los dos billones de euros sin explicar muy bien cómo.

Los líderes emplazaron a la Comisión Europea a diseñar una propuesta para el 6 de mayo. Y, por el camino, en la era de los relatos, la narrativa y los marcos, Bruselas ha rebajado el peso del concepto. "Nosotros le llamamos ahora Iniciativa de Recuperación", ha afirmado el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer: "Lo que la Comisión está trabajando ahora es una iniciativa de recuperación, porque es tanto sobre cómo se recogen los fondos y en cómo los gastas".

En efecto, no hace tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaba del Fondo de Recuperación.

#COVID19 Today marks an important step in a coordinated response at EU level. The @EU_Commission will bring forward a Corona Response Investment Fund of € 25bn to help our healthcare systems, SMEs and labour markets. pic.twitter.com/c4pCYAPS7V

De acuerdo con la jerarquía de la terminología comunitaria, "iniciativa" es el penúltimo peldaño, como se le hacía ver al portavoz de la Comisión en Twitter, quien intentaba responder con humor.

My friends, please, a bit of leniency for a slightly busy spokesman. If you want to downgrade anything, downgrade my title from spokesman to spokesguy 😉