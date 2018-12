La ministra Calviño asume que no se recuperará la mayor parte del rescate a la banca y fía la devolución de ayudas a la venta de Bankia

El Estado aportó directamente 54.353 millones de euros al rescate a la banca en los años de la crisis. Y la mayor parte de ese dinero de los contribuyentes no será recuperado. Lo han señalado varios informes de diferentes entidades, el último fue el Banco de España el 23 de noviembre, y este martes en Bruselas la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha compartido el diagnóstico del banco central español: sólo se recuperará lo que se saque de la venta de Bankia y se perderán por el camino 40.000 millones de euros.

"Las ayudas públicas a la banca sirvieron para garantizar la estabilidad del sistema financiero y conseguir que el sistema canalizara crédito", ha explicado Calviño al término del Eurogrupo y el Ecofin este martes, quien ha añadido: "Tenemos un plan para abordar la privatización de Bankia, y el sistema financiero ha de contribuir a través del sistema fiscal a garantizar esa estabilidad y el aumento del bienestar".

¿Dan por perdidas entonces las ayudas? "La privatización de Bankia será un instrumento fundamental para recuperar una parte de las ayudas. No doy nada por perdido, pero ha leído el informe del Banco de España como yo. El objetivo es recuperar al máximo las ayudas concedidas y los instrumentos son los que he mencionado".

El informe del Banco de España recoge que apenas se han recuperado 5.150 millones de los aportados hasta el 31 de diciembre de 2017, y cifra en 42.017 millones el dinero que se perderá y no se recuperará.

Bankia y BMN, fusionadas el año pasado, suponen 24.000 millones de los 54.353 millones inyectados. Otros de los principales receptores fueron Catalunya Banc, con 12.000 millones, y Novacaixagalicia, con 9.000 millones.

El principal de estos rescates, el de Bankia, afronta el juicio sobre las responsabilidades de la cúpula de la entidad en su salida a Bolsa. El Banco de España calcula que de los 24.000 millones de euros inyectados por el FROB en la entidad, el "importe recuperable estimado" por su venta ronda únicamente los 9.800 millones.

Además de los 54.353 millones del FROB, la banca ha recibido otros 10.000 millones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, la hucha de los bancos para crisis.

Salvaguarda bancaria

El Eurogrupo, después de 18 horas de reunión, ha acordado poner fecha al arranque de un sistema de salvaguarda bancaria: 2024 –aunque podría adelantarse si no hay riesgos en el sistema–. Eso sí, tanto la garantía de depósitos para los cuentacorrentistas como el seguro de desempleo comunitario han sido pospuestos. "La zona euro se ha hecho pasito a paso", ha afirmado Calviño.

El mecanismo será una solución de emergencia para situaciones en las que los recursos del Fondo Único de Resolución (FUR) no son suficientes para hacer frente a una quiebra bancaria. Debe intervenir como último recurso para costear las intervenciones europeas de bancos en quiebra y evitar el rescate público.

El Eurogrupo, además, ha acordado reforzar las competencias del fondo europeo de rescate, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El refuerzo es para la supervisión económica y el diseño y vigilancia de rescates, tareas que compartirá con la Comisión Europea. Los países del euro con dificultades, además, podrán tener acceso a una línea preventiva de ayuda antes un eventual rescate, que estará sujeto a un "nivel apropiado de condicionalidad".

No obstante, los ministros recordaron que el apoyo del fondo de rescate tiene que ser "el último recurso" e ir acompañado de "un nivel apropiado de condicionalidad".

El Eurogrupo, no obstante, ha pospuesto la idea de un presupuesto para la eurozona que mejore la competitividad y convergencia de los países que proponen Francia y Alemania. Además, no hay consenso para que este presupuesto común se use también para estabilizar las economías de países que atraviesen crisis concretas o para incluir un sistema de seguro de desempleo europeo, medida que apoya España.

Tampoco han conseguido cerrar un plan para iniciar los debates políticos sobre el fondo único de garantía de depósitos (EDIS), el tercer pilar de la Unión Bancaria: los ministros constataron que "se necesita más trabajo antes de poder iniciar las discusiones políticas" para ponerlo en marcha, según explicó el presidente del Eurogrupo.

Medidas para España

Calviño, además, ha restado importancia a las medidas adicionales que el Eurogrupo ha pedido al Gobierno español para que el Presupuesto de 2019 cumpla con las reglas fiscales europeas: "Este tipo de documentos están bastante estandarizados. Se trata de una plantilla que se ha utilizado casi de forma similar para todos los países que están en la misma situación".

A su juicio, se trata de una "recomendación estándar" que se ha dado a los cinco países cuyo plan presupuestario, según el análisis de la Comisión Europea, corre el riesgo de incumplir las provisiones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En la misma línea, ha apuntado que "nadie aprecia ningún tipo de riesgo" sobre la sostenibilidad de la deuda pública española a medio plazo. "No es un tema que se esté planteando, en absoluto", ha zanjado.

Además, ha insistido en que los objetivos incluidos en el borrador presupuestario remitido a Bruselas "están dentro de los márgenes" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ve "normal" que la Comisión Europea tenga unas previsiones de ingresos de los nuevos impuestos menores con respecto a las que calcula el Gobierno.

Además de España, la Comisión Europea advirtió a Bélgica, Francia, Portugal y Eslovenia de que el borrador presupuestario que remitieron a las autoridades comunitarias de que sus planes económicos para el próximo año podría incumplir las normas.

"El Eurogrupo invita a todos estos Estados miembros a considerar a tiempo las medidas adicionales necesarias para atajar los riesgos identificados por la Comisión y asegurar que su presupuesto de 2019 cumple con las provisiones del Pacto", ha pedido en una declaración pactada.