El secretario general de la OCDE censura la competencia fiscal de la Comunidad de Madrid: "Crea distorsiones"

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, se ha mostrado contrario a la competencia fiscal a la baja que realizan comunidades autónomas como Madrid frente al resto de las autonomías en España ya que produce "distorsiones" y "no es el momento de atraer de manera artificial a los ciudadanos".

Ante las preguntas de los periodistas alrededor de un informe de la OCDE que recogía una investigación de la Universidad de Barcelona que describía a la Comunidad de Madrid como "un paraíso fiscal interno", Gurría ha destacado que "es importante que no tengamos en el país competencia a la baja, ya que causa muchas distorsiones. Además, no parece ser el mejor momento para jugar a esas competencias entre regiones. No es el momento de estar atrayendo de manera artificial a los ciudadanos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho una defensa cerrada de los bajos impuestos de la Comunidad de Madrid frente al resto de las autonomía y se opuso frontalmente a los planes de armonización fiscal que ha planteado el Gobierno central con el argumento de que es "robar a los madrileños",

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que le acompañaba en la presentación del informe, ha destacado que "la competencia fiscal a la baja nos perjudica a todos" y ha tachado como "paradigmático" la situación que se da en nuestro país frente a los intentos de armonización fiscal que se han puesto en marcha a nivel global.

En este sentido, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defendió un impuesto mínimo mundial sobre las compañías multinacionales para evitar que las empresas evadan impuestos con el traslado de sus beneficios al extranjero.

Gurría ha apuntado que con toda probabilidad el acuerdo internacional para definir un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades esté cerrado entre junio y julio de este año. En este acuerdo iría incluido otra petición internacional respaldada por la OCDE para que las grandes compañías digitales tributen donde realizan su actividad y no donde tengan la sede.