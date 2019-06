Ensucian con la palabra ‘Franco’ un mural de Chavela Vargas en Badajoz

Esta mañana el muro en homenaje a Chavela Vargas que se encuentra en la esquina de la calle San Juan con Bravo Murillo, en Badajoz, aparecía ensuciado con una pintada mediante la palabra ‘Franco’ hecha encima.

En la misma jornada que en la ciudad se celebra la fiesta de Los Palomos, los promotores de la misma no han querido dejar que “ningún mensaje de intolerancia nos impida disfrutar de vuestro y nuestro día”, por lo que han convocado a la una del mediodía en el lugar, para que “entre todas y todos, restauremos el mural de la exposición de arte urbano que con tanto cariño la Plataforma Artística y Cultural Oliventina diseñó para nuestra ciudad este año en Palomos, y para que así demostremos a todos y todas que Badajoz y Extremadura sí son diversas, inclusivas y tolerantes.

¡Nosotr@s ponemos la pintura, vosotr@s las manos! No olvidéis que somos muchas más, y que los intolerantes además son cobardes. No se atreven a mirarnos a los ojos. No se atreven a hacer esto a la luz del día”.