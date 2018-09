“Sigue habiendo desconocimiento sobre lo que es el proyecto europeo”

José Manuel Galán y Ángela Solano son respectivamente alumno y profesor del instituto de secundaria obligatoria (IESO) Cella Vinaria, de Ceclavín (Cáceres), nombrado por su actividad como Escuela Embajadora Europea.

Ambos participaron además tomando la palabra en la última entrega de los premios Carlos V en Yuste.

En sendas entrevistas nos hablan de su europeísmo, en primer lugar el profesor Galán.

- Su centro se ha mostrado muy activo en todo lo relacionado con la Unión Europea y la implicación de la juventud en el futuro ¿Qué les ha llevado a promover ese espíritu europeísta?

La principal razón de iniciar este camino ha sido romper resistencias y barreras. Hace no muchos años, la mayor parte del alumnado tenía unos objetivos y una visión muy local. Sus posibilidades eran muy limitadas. Poco a poco desde el centro se ha trabajado la apertura (proyectos, viajes, programas, actividades,...), que ha provocado un cambio en la percepción y mentalidad del alumnado. A día de hoy, el centro además de ser Escuela Embajadora, posee un proyecto Erasmus+ y está trabajando para establecer un proyecto con centros de Portugal. Si preguntas al alumnado, ellos siguen defendiendo sus orígenes, tradiciones y entorno, pero no descartan ir a estudiar o formarse a otro país de la UE.

- Como Escuela Embajadora Europea han viajado a la sede del Parlamento Europeo ¿Cómo ha sido vuestra experiencia?

Lamentablemente aún no hemos podido visitarlo. Yo como embajador senior si he acudido a reuniones de formación a la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Las experiencias en Madrid han sido muy productivas. El personal que trabaja allí siempre te transmiten el respeto y la admiración a nuestra labor como formadores y ofrecen su colaboración. Este año, estamos organizando un viaje a Madrid para que los alumnos embajadores conozcan la institución y tengan la posibilidad de exponer el proyecto de este año en la sede.

- ¿Cómo cree que se podría conseguir una mayor conexión de la juventud con la UE?

Haciéndoles sentir partícipes del proceso. Los docentes nos tenemos que enfrentar a esa cuestión día a día. Si les das voz y confianza, ellos te responden con su talento. No basta con escucharlos, ellos han de ser ejecutores de esas propuestas. Para desarrollar el sentimiento de pertenencia en los jóvenes, es preciso otorgarles más responsabilidades y confianza.

¿Cree que los chicos y chicas conocen bien qué es Europa y qué supone?

No, al igual que un amplio porcentaje de la población. Me apoyo en una encuesta que pasamos el pasado año (se realizaron 240 encuestas). En ella, más del 50% de los encuestados desconocían las principales instituciones europeas. Falta divulgar la importante labor de las instituciones europeas y la repercusión en nuestro día a día.

En estos tiempos en los que la desinformación y el populismo tienen copadas las redes sociales urge actuar. Es difícil hacer un titular sobre una directiva comunitaria aprobada en pleno tras años de trabajo, pero es muy fácil lanzar que el deterioro de una infraestructura se debe a los recortes impulsados por la UE. Esto está calando en la opinión pública y la juventud forma parte de ella. Nuestra labor en los centros educativos es cultivar la visión crítica en nuestros alumnos para que puedan enfrentarse la información que les llegue.

¿Y los docentes en general, cree usted que están actualmente en sintonía con la puesta en valor de los preceptos europeos?

Creo que en su mayoría comparten los preceptos europeos pero considero que existe un gran desconocimiento hacia lo que es el proyecto europeo. Yo mismo he de reconocer que he aprendido mucho desde que nos hemos iniciado este proyecto. Europa apenas tiene peso en los currículos (a excepción de Geografía e Hª) y sin embargo nadie imagina nuestra sociedad ni nuestro día a día sin Europa. Transmitir los valores europeos, el papel que ha jugado Europa en la transformación de España, los retos del futuro,... deberían ser aspectos que se transmitieran a nuestros alumnos. Esto no se puede realizar desde un área o asignatura sino que deberían ser recogidos y trabajados de forma activa a nivel de centro. En nuestro caso, es uno de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo y contamos con varios proyectos en marcha para llevarlo a cabo.

¿Tienen (los docentes) capacidad de transmisión y calado en los alumnos de los mismos?

Esta capacidad, como ya he dicho anteriormente, depende de la motivación que despiertes en el alumnado y para ello no hay mejor vía, que hacerlo partícipe del proceso de aprendizaje. Por ello, la capacidad de transmisión y calado de los docentes depende de la gestión que hagan de sus alumnos (y no tanto del tema a tratar). El año pasado el objetivo era dar a conocer las instituciones europeas y su peso en nuestro día a día y eso no se logró con clases magistrales. Se logró cuando los alumnos escribieron a las embajadas y estas les contestaban; se logró haciéndoles buscar información sobre la desaparición del roaming o sobre el sello de comida orgánica y descubriendo que detrás de estas y otros logros hay años de trabajo y votaciones de las que surgen normativas.

- Su centro también estuvo representado por usted y por alumnos en el acto de entrega de premios Carlos V en Cuacos de Yuste ¿Qué destacaría de esa experiencia? ¿Cómo la vivieron sus alumnos?

Primero me gustaría agradecer a la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste por haber contado con nosotros para tan importante e inolvidable evento, por el trato recibido y saber estar de cada uno de sus trabajadores, por habernos dado la posibilidad de colocar al programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, al IESO Cella Vinaria y a nuestra embajadora Ángela Solana Bello en primera línea informativa a nivel nacional y europeo.

Se trató de una experiencia inolvidable, no solo para los que pudimos asistir sino para todos los que fueron, somos y seremos parte del IESO Cella Vinaria. El día del acto y posteriores, recibí múltiples mensajes y llamadas de profesores, alumnos y familias que en algún momento habían estado vinculados a nuestro centro. Todos coincidían en señalar la emoción y la sensación de verse representados en un acto tan notorio. Percibí un sentimiento de pertenencia.

Con respecto a los alumnos, me quedo con el mensaje que se puede llegar a cualquier sitio con trabajo y haciendo bien las cosas. Ver a su compañera por televisión junto a S.M. el Rey y junto al Presidente del Parlamento Europeo, fue y es un referente para nuestro alumnado y si algo necesitan nuestros jóvenes son referentes cercanos.

Los jóvenes y la Unión

- Ángela Solano, tu centro participó en numerosas actividades relacionadas con la UE ¿Cómo alumna qué has aprendido de ellas?

He aprendido a valorar Europa y saber el peso que tiene sobre nosotros. También he aprendido mucho sobre los países miembros de la UE y sobre todo a trabajar en grupo.

Ángela Solano

- Participaste en la entrega del premio Carlos V 2018 ¿Qué supuso para ti esa experiencia?

Fue una experiencia única y maravillosa. Fue un gran aprendizaje y un reto personal, porque leer un discurso delante de tantas personalidades no lo consigue hacer cualquiera. Me sentí muy orgullosa de mi misma. Una experiencia que jamás olvidaré.

- ¿Qué es para ti Europa? ¿Crees que tus compañeros y compañeras conocen lo que es la UE? ¿Este año inicias un nuevo ciclo educativo incorporándote al Instituto, vas a seguir siendo una “Embajadora Europea” con tus nuevos compañeros? ¿Tienes en mente alguna iniciativa que te gustaría poner en marcha?

Europa forma parte de nuestra vida y es el futuro de todos nosotros, los jóvenes. Gracias a todas las actividades que hicimos durante todo el año, creo que todos mis compañeros son más conscientes de lo que es la UE y están más informados.

Este año, en mi nuevo instituto les contaré a mis nuevos compañeros todo lo que hicimos en el curso pasado, todo lo que logramos e intentaré transmitirles el valor de la UE. Así, propondré que pongamos en marcha actividades parecidas a las que hicimos el curso pasado.