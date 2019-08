Vara: No se ha gestionado adecuadamente el brote de listeriosis y no se ha contado la verdad

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, considera que no se ha gestionado adecuadamente el brote de listeriosis originado en Andalucía por los productos cárnicos "La Mechá". A su juicio "no se ha contado la verdad" y se han dado informaciones sin el suficiente rigor.

Tras apuntar que ha vivido tres crisis sanitarias: la de la meningitis C, la gripe aviar y la de las vacas locas, ha subrayado que en este tipo de situaciones "la gente no se tranquiliza porque les digas muchas veces que se tranquilice". "A la gente se le tranquiliza cuando se le dice la verdad".

Considera que en el brote de listeriosis no se ha contado la verdad entre otras razones porque "estas cosas las deben dirigir los que más sepan y los que más saben son los veterinarios". "He echado en falta veterinarios y creo que han sobrado médicos, no en el tratamiento de los pacientes, sino en el origen de la crisis alimentaria", ha manifestado.



Para Vara, lo mejor que tiene la salud pública de este país son los veterinarios y los farmacéuticos que son "los que controlan la salud alimentaria, la animal unos y la vegetal, otros". "Si le hubieran preguntado a alguno de ellos se hubiera sabido la verdad y la verdad es que tal y como estaban apareciendo los hechos, no había un único foco de contaminación, era imposible", ha recalcado.

Datos centralizados desde el ministerio

El Servicio Extremeño de Salud (SES) enviará diariamente los datos sobre el brote de listeriosis relacionado con el consumo de carne mechada al Ministerio de Sanidad, que centralizará y publicará los datos de incidencia de este brote que se registren en todas las comunidades autónomas.

Esa coordinación de la información de manera exclusiva desde el Ministerio, propuesta por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles Blanca, es uno de los principales acuerdos adoptados en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este lunes, según ha informado hoy la Junta en una nota.

El Consejo acordó también modificar las definiciones de caso confirmado, caso probable y caso sospechoso asociados al brote, para ofrecer una información "más clara y veraz" a los ciudadanos, por lo que se reclasificarán todos los casos y los datos correspondientes a cada región podrán experimentar una variación "significativa" entre ayer y hoy.

Por ejemplo, señala la Junta, se ha modificado la definición de caso confirmado asociado al brote, que hasta ayer sólo se aplicaba a los pacientes en los que se había confirmado la enfermedad mediante un estudio microbiológico y comprobado su relación epidemiológica con el brote por haber consumido la carne afectada por la alerta.

A partir de ahora, también se considerará caso confirmado, sin necesidad de comprobación mediante estudio microbiológico, a los pacientes con sintomatología compatible con listeriosis que estén relacionados epidemiológicamente con uno de los casos anteriores, es decir, familiares u otras personas que hayan comido la misma carne que un caso confirmado microbiológicamente.

Los datos de incidencia y otras informaciones de interés sobre el brote de listeriosis se actualizarán diariamente en la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la dirección https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/listeriosis/docs/20190826_Brote_de_listeriosis_asociado_al_consumo_de_carne_mechada.pdf.