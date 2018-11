Un nuevo ‘código suicidio’ para prestar atención personal en menos de 72 horas

Extremadura registra unos 80 suicidios al año, una cifra que el Servicio Extremeño de Salud (SES) pretende reducir con la implantación del denominado 'Código Suicidio'. Está pensado para que la persona con esta ideación sea atendida por un recurso especializado en salud mental en menos de 72 horas.

Así lo anunció el consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, en unas jornadas autonómicas de Salud Mental de Extremadura "Hablemos del suicidio", que contó con la participación del presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y de la Sociedad Española de Suicidología, Andoni Anseán Ramos.

80 suicidios anuales

Unas 80 personas se suicidan cada año en Extremadura y lo hacen en la mayoría de los casos "por evitar sufrimiento" o debido a problemas de salud mental como trastornos límite de personalidad o bipolar.

Es una tasa de mortalidad evitable y sobre la que hay que actuar porque afecta a gente "muy joven" y porque tiene "mucho impacto" en el entorno familiar, dado que un suicidio afecta a seis personas más, ha advertido el consejero.

Subrayaba la importancia de que los profesionales sanitarios estén bien formados e informados para que sepan cómo entrevistar al paciente con ideación suicida y cómo reconducir la situación.

Atención inmediata

Con este mismo fin, el SES trabaja en la puesta en marcha de un Código Suicidio, dentro del Plan Integral de Salud de Extremadura, para que una vez que se detecta el riesgo de suicidio, la persona sea atendida "por el mejor recurso en el ámbito de la salud mental o de la protección social que necesite en cada momento".

Se trata de diseñar un itinerario de atención "lo más adecuado posible" para que en menos de 72 horas el paciente sea evaluado por un recurso especializado en salud mental.

El objetivo es reducir al menos en un diez por ciento la tasa de suicidio, tal y como ha marcado la Organización Mundial de Salud (OMS). Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Suicidología lamentaba que alrededor del suicidio hay "muchos mitos, prejuicios y ocultismo", que también impregnan "un poco" al entorno clínico.

Necesitan atención

Se suele pensar que las personas que lo intentan en repetidas ocasiones no van a consumar nunca el acto, que son llamadas de atención y que es "el paciente reincidente al que no hay que hacer mucho caso", hasta que lo hace "y vemos que no eran llamadas de atención sino peticiones de ayuda".

Precisaba que diez personas fallecen al día en España por suicidio, una cada dos horas y media, lo que aproxima las víctimas anuales a cuatro mil, el doble que en accidentes de tráfico y 80 veces más que por violencia de género "sin que exista una planificación preventiva". Ha reconocido que "ahora la está empezando a haber" y ha puesto a Extremadura como un ejemplo en ello con la elaboración de este protocolo de actuación para el sistema sanitario.

Las personas que tienen ideación suicida son fundamentalmente personas que sufren y ven el suicidio como la única salida a esta situación, aunque "existen muchas más alternativas y eso es lo que hay que hacerles ver". Instaba asimismo el presidente de la Sociedad a hablar sobre el suicidio, también en los medios de comunicación, que durante años lo han obviado para prevenir un efecto llamada, "lo que contrasta con la indicación de la OMS de que una de la medidas preventivas más potentes a nivel social es una información adecuada".