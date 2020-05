Todo lo que sabemos sobre los apartamentos de lujo donde vive Díaz Ayuso

1. La presidenta de la Comunidad de Madrid está pasando el confinamiento en la lujosa "royal suite skyline" de un bonito apartahotel: el BEMATE Plaza de España. Es una octava planta, en pleno centro de Madrid, con dos enormes terrazas y vistas panorámicas al Palacio Real, a la Casa de Campo y al Parque del Oeste. En la web del hotel se pueden ver las fotos. Es una residencia sencillamente espectacular.

2. Ayuso ocupa esa vivienda al menos desde el 17 de marzo. Ese día, tras dar positivo por coronavirus, explicó en una entrevista por videoconferencia en Cuatro que había acondicionado un despacho en un apartahotel. "Fuera de mi vivienda habitual para no contagiar a los vecinos", dijo.

3. Se supone que la mudanza fue para pasar la cuarentena; al menos así lo explicó la propia Ayuso este mismo lunes, en una charla con Aznar: "Tuve que aislarme en un apartahotel porque di positivo por coronavirus". Pero hace tiempo que la presidenta superó la enfermedad y ya no está aislada: acude a actos públicos, a misas en la Almudena, a recibir aviones en Barajas, a repartir bocadillos en Ifema… Pero mantiene el apartahotel, además de su vivienda habitual. Ayuso dice que sigue ahí por "logística". Como si fueran imprescindibles dos terrazas con vistas para poder trabajar.

4. ¿Cuánto cuesta la espectacular "royal suite skyline"? Según adelantó Vanity Fair, ese apartahotel se alquilaba por unos 200 euros al día: 6.000 euros al mes. El lunes por la tarde, cuando se publicó la noticia, la Comunidad de Madrid no quiso aclarar el precio pero explicó que "no ha generado ningún coste" para las arcas públicas. ¿Era un regalo? Tampoco lo querían confirmar. Si lo fuera, sería muy relevante: recibir regalos así es causa de dimisión, según el propio código ético del PP y el de la Comunidad de Madrid.

5. Este martes a las 5 de la tarde, varias horas después de conocerse el alquiler, la empresa hotelera –Room Mate– dio al fin una cifra: 80 euros diarios, 2.400 euros al mes. Que "pagará" Ayuso, en el futuro, cuando abandone el hotel. Porque por el momento la factura de dos meses está sin abonar.

6. El comunicado difundido por Room Mate asegura que esta empresa había acordado "dar servicio a la presidenta de la Comunidad de Madrid" "antes del inicio del Estado de Alarma". Esa misma versión ofreció el dueño de la cadena hotelera, Kike Sarasola, en la Cadena SER. Y las fechas empiezan a no cuadrar. El Estado de Alarma se decretó el 14 de marzo y Ayuso dio positivo por coronavirus el 16: dos días después. Ayuso dijo que se había mudado allí "para no contagiar a los vecinos" y parece que alguien no dice la verdad: o Ayuso estaba en la "royal suite" antes de saber que estaba infectada, o es Sarasola quien miente, en las explicaciones que ha ofrecido hoy.

7. "Al tratarse de un uso del apartamento de larga estancia, el precio estipulado por noche es de 80 euros", argumenta Room Mate. Les invito a que hagan la prueba, e intenten reservar un mes completo en este hotel sin ser la presidenta de Madrid. Pongan la fecha que pongan, no encontrarán ninguna habitación disponible a este precio. Menos aún la mejor suite del hotel.

8. Además, el apartamento "royal suite" no es el único del que disfruta la presidenta de Madrid en este lujoso edificio. Según ha podido confirmar eldiario.es de varias fuentes, no es un apartamento: son dos. Uno en la planta octava, otro en una planta inferior.

9. La propia Ayuso también lo confesó –a su manera, probablemente por error– en una entrevista que concedió a finales de marzo a El Confidencial, que estuvo en esa habitación. Le preguntaban por la importancia del confinamiento: por los políticos que no han guardado la cuarentena. "Sé que no me debo mover", contestaba Ayuso: "Al estar aquí sola en el hotel, no obligo a nadie a trabajar conmigo". "Estoy en el hotel, duermo abajo, trabajo arriba, y no molesto a nadie", remataba la locuaz Ayuso.

10. "Arriba", "abajo"... No: no es que sea un duplex. La "royal suite skyline" de Ayuso no tiene dos pisos. La presidenta de Madrid utiliza otra residencia del hotel para dormir. El apartamento de las fotos es solo para trabajar. Viendo las imágenes del resto de las suites del hotel, se entiende mejor por qué Ayuso no parece tener prisa por volver a su casa; el confinamiento en dos suites con terraza y vistas al Palacio Real siempre será una opción mejor.

11. ¿Quién paga este segundo apartamento? ¿Es acaso un ‘dos por uno’? Desde la Comunidad de Madrid no han querido ofrecer una explicación a las preguntas de eldiario.es. Aseguran que el precio es "por toda la estancia", y no queda claro si Ayuso, en realidad, ha alquilado por 80 euros al día todo ese lujoso hotel en el corazón de Madrid, en pleno barrio de Ópera. En la cadena Room Mate tampoco saben explicar cuántos apartamentos alquiló Ayuso, más allá de matizar que, de ser dos, serían 80 euros por cada uno. Es decir: 4.800 euros al mes.

12. El casero donde Ayuso ha conseguido esa "royal suite" con terraza a 80 euros por noche no es, precisamente, un hostelero anónimo. Se trata de Kike Sarasola: es el propietario de la cadena Room Mate, y cuenta con varios establecimientos turísticos en Madrid. Sarasola está pendiente de una investigación judicial por un presunto delito fiscal; la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para él.

13. Pocos días después de que Ayuso empezara a disfrutar de su "royal suite", la presidenta de Madrid tuiteó esto sobre la empresa de su casero, Room Mate.

‼️Pido al Gobierno de España no dejar abandonados a su suerte a los turistas que aún quedan en Madrid.



Pueden agruparlos en hoteles que ya se han ofrecido, como @roomMateHotels y otros muchos más. Madrid no puede abandonar a nadie. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 21, 2020

14. A finales de abril, Isabel Díaz Ayuso se fue con Pablo Casado a otro de los hoteles de Sarasola, el Room Mate Oscar. Allí ambos pidieron "rebajas fiscales" al Gobierno de Sánchez para el sector turístico y las empresas hoteleras. Empresas hoteleras como la de su casero Kike Sarasola.

15. Y este martes también ha aparecido en la web oficial de la Comunidad de Madrid una adjudicación de 560.000 euros para Room Mate por parte del Gobierno de Ayuso. Poco después, la Comunidad de Madrid ha cambiado el contrato. Atribuye la publicación en la web a un "error". En teoría, Sarasola ha donado gratuitamente a la Comunidad de Madrid sus hoteles para albergar a personal sanitario. Una donación que tiene un beneficio: se la podrá desgravar.

16. Además de estos dos apartamentos –el de arriba, para trabajar; el de abajo, para dormir– Ayuso se supone que también paga otro alquiler: el de su vivienda habitual. La presidenta de Madrid tiene un piso en propiedad –ese que le puso a su nombre su padre antes de declararse insolvente ante AvalMadrid–. Pero por las explicaciones que dio en su momento Ayuso, allí vive su madre, y no ella.

17. Que se sepa, la presidenta de Madrid vive de alquiler. Al menos vivía así hace un año, tal y como ella misma explicó en esta entrevista en El Mundo, en febrero de 2019 –antes de las elecciones–. La presentaban como "la candidata que vive en un piso de 50 metros". "Cuando sea presidenta necesitaré armarios más grandes, te cambias mucho de ropa", explicaba Ayuso. Prueba superada, al parecer.

18. "Siempre vivo acorde a los salarios que tengo, y ahora mismo no sé cuál va a ser mi vida", decía también Ayuso en esa misma entrevista. Cabe preguntarse si sigue aplicando esa máxima y cómo puede pagar tres casas a la vez: su vivienda habitual en Madrid, la "royal suite" de 2.400 euros mensuales y también ese segundo apartamento que aún no sabemos cuánto cuesta.

Todo esto, con un salario público de 5.239 euros brutos al mes.