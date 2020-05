Sarasola podrá desgravar la cesión de sus hoteles para albergar a personal sanitario y mayores

Kike Sarasola, fundador y presidente de la cadena hotelera Room Mate, es un genio de las relaciones públicas y el marketing. Con el cierre de las fronteras y el desplome del turismo por la crisis de la COVID-19 fue el primer empresario en ofrecer las instalaciones de sus hoteles para albergar al personal sanitario y a las personas mayores que no podían ser atendidas por los hospitales de la Comunidad de Madrid. Pero este supuesto altruismo tiene realmente una compensación monetaria porque Sarasola podrá desgravar la cesión de sus hoteles en el Impuesto de Sociedades gracias a la Ley de Mecenazgo.

En un primer momento, Sarasola ofreció dos hoteles en Madrid pero posteriormente ha ido añadiendo otros establecimientos en España a los que se han unido otros tantos en Francia, Italia y Estados Unidos hasta sumar 13 hoteles.

Ya tenemos 13 hoteles operando con personal sanitario y mayores. #JuntosSaldremosAdelante ¡Mucha fuerza! // We now have 13 hotels that are accommodating health workers and the elderly. #WeWillGetThroughThisTogether Stay strong! pic.twitter.com/DZCBYMCZDj