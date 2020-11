Asier Niebla abre el debate: ¿Puede un hombre ser víctima de violencia machista?

La ley Orgánica 1/2004 establece medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela que sean víctimas de esta violencia. Pero, ¿qué ocurre cuando la víctima de violencia machista es un hombre?

La madrugada del 12 de agosto de 2018, la primera noche de la Semana Grande donostiarra, a Asier Niebla le agredieron por la espalda cuando se encontraba hablando con una chica. Un individuo le propinó un golpe en la cabeza y cayó al suelo. A causa del impacto Niebla estuvo en coma hasta el 11 de octubre, cuando finalmente falleció. Su atacante se trataba de la expareja de la chica con la que conversaba.

"El contexto de la agresión es de violencia machista porque el agresor golpeó a mi hermano para hacer daño a la chica y decirle 'o estás conmigo o no vas a estar con nadie más'. La cuestión es que mi hermano, al no ser mujer, no puede ser víctima de violencia de género y no podemos pedir ese agravante en el juicio. No queremos que se cambie la ley, ni que se quite absolutamente nada a las mujeres, simplemente queremos que se amplíe en los casos como mi hermano Asier. No solo para que se reconozca a los hombres, sino a todas las víctimas colaterales, que también pueden ser mujeres o víctimas de violencia en una pareja gay", cuenta a elDiario.es/Euskadi Juanjo Niebla, hermano de Asier.

Para lograr esa ampliación de la ley, el Ayuntamiento de Urnieta (Gipuzkoa), localidad en la que vivía Asier Niebla, firmará este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer un acuerdo político para llevar la modificación al Parlamento vasco y así pueda llegar al Congreso de los Diputados, en Madrid.

El pasado julio, el Ayuntamiento de Urnieta aprobó una moción en la que instaba a los Gobiernos central y vasco a reconocer como violencia machista casos como los de Asier Niebla. La moción contó con los votos favorables del PSE-EE, PNV y EH Bildu. El Ayuntamiento de Urnieta es, además, la primera institución en reconocer a Asier como un caso de la violencia machista. El Ayuntamiento de San Sebastián, por su parte, realizó en 2018 una declaración institucional en la que también lo define como agresión machista.

La familia de Asier encara el juicio contra el agresor del joven que comenzará el 9 de diciembre y finalizará el 16 con "nervios y tristeza". "Tenemos ganas de que acabe este mal sueño, queremos que llegue el juicio para que pase, pero tenemos miedo de que no salga favorable. Queremos que sea asesinato, porque creemos que hay indicios suficientes para que así sea y que se cumplan 15 años. Luego encima con alevosía y con premeditación y también querríamos los agravantes de violencia de género", explica Juanjo Niebla.

Según ha estado investigando esta familia, no existe ningún caso como el de Asier en todo el mundo, pero se escudan en que la ley ha sufrido modificaciones previamente como cuando el Gobierno de España en 2018 anunció una reforma para adecuarla al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta modificación ampliaba el concepto de violencia machista a los tipos de agresiones a las mujeres recogidos en el Convenio de Estambul. Así, se pasó a considerar como víctimas de la violencia machista a todas aquellas mujeres cuyos hijos hubieran sido asesinados por sus parejas o exparejas.

"Yo entiendo que la gente, y a mi me hubiera pasado también, diga 'si Asier es un hombre, ¿qué estáis pidiendo?' Lo que queremos dejar claro es que no estamos intentando quitar a las mujeres su lugar y dárselo a los hombres. Queremos que la ley se mantenga como está, pero entendemos que en ella hay unas lagunas", lamenta Niebla.

A pesar de no contar con el apoyo judicial y ser reconocido oficialmente como víctima de violencia machista, Asier sí que fue reconocido como tal en la exposición 'Puertas', en la que distintos artistas pintaron una puerta por cada mujer asesinada en 2018. En total, se pintaron y expusieron 48 puertas, 47 en honor a las víctimas oficiales reconocidas por el Ministerio de Igualdad y una última, dedicada a la memoria de Asier Niebla.