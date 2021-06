El Azkena Rock de Vitoria celebrará del 16 al 18 de junio de 2022 su 20 aniversario con una edición especial de tres jornadas

El Festival Azkena Rock de Vitoria celebrará su 20 aniversario del 16 al 18 de junio de 2022 con una edición especial de tres jornadas. Las entradas para la cita se han puesto este jueves a la venta y entre los artistas ya confirmados se encuentran Patti Smith, Brian Wilson, Emmylou Harris, Social Distortion, Suzi Quatro, L7, Fu Manchu, Drive-By Truckers y Daniel Romano.

En un comunicado recogido por Europa Press, la promotora organizadora, Last Tour, ha indicado que parte de los artistas corresponden al cartel que estaba previsto celebrar en 2020 y que tuvo que ser cancelada por la pandemia. En ese sentido, han informado de que las entradas que fueron adquiridas para la edición del año pasado serán válidas para 2022.

La promotora ha añadido que estos primeros nombres confirmados, "son solo algunas de la larga lista de estrellas del rock que pasarán, la mayoría en fecha exclusiva, por una edición especial de tres días de música en un regreso a las raíces del festival".

La edición 2022 del Azkena Rock Festival se celebrará bajo el lema "Burning Since 2022". Su intención es reflejar que "una idea que podría parecer sencilla, entraña muchos hitos, como cumplir 20 años y no solo permanecer, sino consolidarse en un panorama donde tantos caen por el camino".

En este sentido, desde Last Tour han señalado que el festival ha sido en estos 20 años "un lugar en el que las bandas se sienten como en casa, donde las que ya han tocado se mueren por repetir y las que aún no han estado ven sus escenarios como una meta a conseguir, conscientes de que no es un festival cualquiera".

Por ese motivo, en "un aniversario tan redondo", el Azkena Rock Festival ha decidido que "no podía tener mejor madrina" que Patti Smith, quien alterna su dimensión musical con sus facetas de poeta y activista y es una artista de referencia de generaciones posteriores.

Dama del country rock

Una de las principales novedades anunciadas para esta edición 2022 es la de otra de las grandes damas de la escena mundial, en este caso del country rock, la también veteranda Emmylou Harris. En su caso, su concierto en ARF 22 será una cita única en España y promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Además de Social Distortion, la cita que se desarrollará un año más en las campas de Mendizabala ha confirmado la presencia, entre otros, de Suzi Quatro, la banda femenina L7, Fu Manchu, Black Mountain y los referentes del rock americano Drive-By Truckers, "grupo que son ya una institución y que han elegido el Azkena para volver a España después de ocho años sin visitarlo", han explicado desde Last Tour.

Por otro lado, el cartel incluirá a Marcus King, Daniel Romano, Shooter Jennings y Chuck Prophet, todos ellos, que también estarán en fecha exclusiva en el Azkena 2022. Finalmente, el plantel también contará con el Reverend Horton Heat, el metal de los gasteiztarras The Faithless y el sonido stoner de los vizcaínos Wicked Wizard, que completan esta primera tanda de confirmaciones para celebrar el 20º Aniversario del Azkena Rock Festival.