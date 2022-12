Bandera blanca en la crisis de Osakidetza: la directora general se reunirá con los jefes de servicio del Donostia

Las aguas en la OSI Donostialdea de Osakidetza, la comarca sanitaria que aglutina al hospital Donostia y a los centros de salud de la capital de Gipuzkoa, empiezan a bajar más calmadas dos semanas después de que se acordara la destitución de la gerente, Itziar Pérez, y de la directora médica, Idoia Gurrutxaga. Las protestas de la cuarentena de jefes de servicio parecen desactivadas -hace días que no mencionan la necesidad de restituir en sus cargos a Pérez y Gurrutxaga y ya no está habiendo concentraciones diarias- y la directora general del Servicio Vasco de Salud, Rosa Pérez Esquerdo, ha anunciado que se reunirá “en el propio hospital” este lunes con la nueva gerencia, ahora en manos de Agustín Agirre, y con los jefes de servicio.

Eso sí, este grupo ha anunciado que este viernes celebrará una “asamblea preparatoria” en la que quieren recopilar las opiniones de otros “estamentos” también antes del encuentro con Pérez Esquerdo. Como puntos básicos aspiran a demandar una dirección médica procedente del propio Donostia e insisten en tener más poder en la provisión de plazas en las especialidades frente al modelo clásico de OPE. Por el momento, no parece logrado su objetivo de extender su protesta a más profesionales sanitarios y a otros territorios. De hecho, el Sindicato Médico avisó de que este colectivo no representaba a todos los facultativos y que algunas propuestas de personal no pueden orillar un principio básico en la función pública, el de igualdad, mérito y capacidad.

Por su parte, Osakidetza indica “el objeto de la reunión es seguir avanzando en el proceso de diálogo establecido tras el cambio de gerencia en el hospital”. Intentando ofrecer normalidad a pesar del incendio desatado, afirman que “desde el mismo momento que la nueva gerencia asumió su responsabilidad, ha mantenido numerosas reuniones con diferentes representantes de la OSI y de Osakidetza para volver a generar un clima de confianza, diálogo y trabajo coordinado”.

Este anuncio llega en vísperas de una importante cita parlamentaria para la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y para el propio lehendakari, Iñigo Urkullu. Las preguntas sobre la crisis de Osakidetza coparán los turnos de la oposición en la sesión de control de este viernes en el Parlamento Vasco, la última de 2022. PP+Cs y EH Bildu ya han pedido incluso dimisiones. Eso sí, el propio PNV ha querido aligerar la presión con una autopregunta para que Sagardui se explaye nada más arrancar el pleno. Además, ya se ha confirmado que este lunes habrá una nueva comparecencia, esta vez en la comisión de Salud, para seguir debatiendo sobre la situación generada en la OSI Donostialdea.