'Entre cineastas', el festival que muestra en la gran pantalla la vida desde los ojos de las mujeres árabes

Cuando Amal Ramsis (Alejandría, 1972) terminó sus estudios en la Escuela de Cine Séptima Ars de Madrid en 2005 y regresó a Egipto, se dio cuenta de que no existía una relación entre el mundo de cine árabe y el latinoamericano realizado por mujeres. Por ello, decidió crear en 2008 la Caravana de Cine Árabe e Iberoamericano de Mujeres o 'Entre Cineastas', que más tarde, concretamente en 2012, llegaría a Bilbao.

10 años más tarde, la Caravana acerca a la capital vizcaína –y al resto de las ciudades en las que realiza el recorrido- las diversas realidades de las mujeres de países como Egipto, Japón, Palestina, Brasil, Grecia o México, entre otros, mostrando una imagen alejada de los estereotipos y siempre desde el punto de vista de las propias mujeres.

“Nuestro objetivo es el camino que estamos realizando. Queremos que el público vea el mundo desde la perspectiva de las mujeres y también queremos crear una red entre mujeres cineastas para que se conozcan y se apoyen. Hemos conseguido crear esa red, pero hay que fortalecerla porque sigue existiendo la discriminación y aunque ahora seamos más capaces de encontrar un sitio para nuestras películas gracias a las nuevas tecnologías y eso nos dé más independencia, no contamos con mucho presupuesto”, explica Ramsis a elDiario.es/Euskadi.

A raíz del coronavirus hay un retroceso, hay miedos, se buscan enemigos donde no los hay y la actitud y la poca consideración de algunos políticos no ayuda

Ramsis confía en el boom de mujeres cineastas que está surgiendo en ciudades del mundo árabe como Líbano o Túnez, pero es consciente de las limitaciones que tienen las realizadoras primero por ser mujeres y luego por realizar cine de autor y en contra de lo aceptado en el plano político. Sin embargo, cuenta orgullosa que películas documentales realizadas por mujeres árabes han sido nominadas a los premios Oscar, como el caso de ‘El hombre que vendió su piel’ una coproducción internacional de 2020 dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, que fue la primera vez en la historia que una película tunecina competía en los Premios Oscar o ‘The Present’ un corometraje 2020 dirigido por Farah Nabulsi y coescrito por Nabulsi y Hind Shoufani, nominado por la academia al Mejor Cortometraje de Acción en Vivo.

“Somos una ONGD que realizamos proyectos de coorperación internacional en distintos países, pero creemos que si no lo trasladamos a nuestro entorno no sirve. A raíz del coronavirus hay un retroceso, hay miedos, se buscan enemigos donde no los hay y la actitud y la poca consideración de algunos políticos no ayuda. No tenemos miedo, pero sí que hay que tener cuidado de no volver atrás”, cuenta a este diario Juan Carlos Vázquez, director de KCD ONGD, organización impulsora del ciclo.

Vázquez apunta que la presencialidad en este tipo de eventos es importante debido a que las plataformas online están haciendo que el cine tenga riesgo de desaparecer. Tras la emisión de las películas, las directoras tendrán una charla con las espectadoras para poder comentarla. “Para ellas también es una oportunidad de conocer a otras mujeres que se dedican al cine. Hablan de cuestiones como por qué han realizado la película o si sienten que se acabará algún día el techo de cristal”, explica.

Entre las películas que se proyectarán en Bilbao en esta edición, que se celebrará hasta el viernes 4 de junio en Azkuna Zentroa-Alhóndiga de Bilbao, se encuentran los largometrajes ‘Their Algeria’ (Lina Soualem), ‘Khartoum offside’ (Marwa Zein), ‘Meu querido supermercado’ (Tali Yankelevich), ‘Tiny souls’ (Dina Naser) y ‘Mare’ (Andrea Štaka). Además, también se emitirán los cortos ‘The flower of Maryam’ y ‘Mama, i want to tell you something’, fruto del taller de Documental Creativo realizado por mujeres en El Cairo, así como ‘Manos, pies, agua y alguna calabaza’, y ‘Los sentidos alterados’, resultado del taller de vídeo participativo para mujeres revoltosas.

‘Their Algeria’ de Lina Soualem, es un documental premiado en el Cinemed que aborda la separación de una pareja tras 60 años de convivencia a través de los ojos de su nieta, quien reflexiona sobre el largo viaje de exilio y silencio de su abuelo y abuela. “Trata el tema de la inmigración argelina a Francia desde el plano personal de la directora, puesto que cuenta la historia que vivieron sus abuelos y realiza un debate sobre la identidad y cómo se va construyendo una sociedad desde la diversidad”, explica Ramsis.

‘Khartoum offside’, de Marwa Zein narra la historia de un grupo de mujeres jóvenes decididas a jugar a fútbol profesional a pesar de la prohibición impuesta por el gobierno militar islámico del país, Sudán. “Esta película es importante verla porque no se suelen ver películas de Sudán y menos realizadas por mujeres. Es curioso porque después de haber realizado la película, ellas logran jugar al fútbol profesional”, cuenta la directora de la Caravana.

También estará disponible ‘Meu querido supermercado’, de Tali Yankelevich, una película que muestra la realidad que viven día a día las trabajadoras de un supermercado, quienes a pesar del reducido espacio, no permiten que la rutina les secuestre el espíritu.

‘Tiny souls’ de Dina Naser, es una película premiada en el Dokufest que narra la vida de una niña y el paso de su niñez hasta su adolescencia mientras vive en campo de refugiados de Jordania. Por último ‘Mare’, de Andrea Štaka cuenta la historia de una mujer que se dedica a su hogar y anhela un cambio. Algo que ocurre cuando un joven se muda a la casa de al lado y ella pone su vida a prueba.