Elkarrekin Podemos-IU pacta con PNV y PSE-EE la ley vasca antipandemia, que será menos punitiva

Los partidos que sustentan al Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, han alcanzado un acuerdo con la coalición Elkarrekin Podemos-IU para la aprobación de la denominada ‘ley antipandemia’, que es el texto paraguas para regular las medidas para prevenir la COVID-19 en Euskadi. Nacionalistas y socialistas, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, no precisaban de apoyos externos, pero lo mismo que la negociación presupuestaria con la formación de Miren Gorrotxategi no prosperó sí se ha logrado ahora un diseño compartido, según ha trascendido este miércoles. La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha destacado que el pacto permite mejorar el texto original en busca de que la norma pierda carácter punitivo -para quienes sean cazados más de una vez sin mascarilla, por ejemplo-, de reforzar la presencia de expertos en la toma de decisiones y que el Ejecutivo esté obligado a dar cuenta de la evolución de la situación -y no sólo en el plano sanitario- con más regularidad.

3.009 de los 4.374 fallecidos con COVID-19 en Euskadi tenían más de 70 años y 15 menos de 40

Se da la circunstancia de que Gorrotxategi fue elegida candidata electoral de la coalición liderada por Podemos -y Pilar Garrido al frente del partido- con un planteamiento de enmienda de totalidad al anterior equipo de Rosa Martínez y Lander Martínez. Una de las claves de aquel proceso fue precisamente la crítica a la decisión estratégica de la dirección de entonces de explorar acuerdos con el Gobierno de Iñigo Urkullu. En aquel momento, PNV y PSE-EE no tenían mayoría absoluta. Además, la parte de la coalición representada por IU se desmarcó de Podemos y no secundó el pacto presupuestario, cuyo punto más importante fue la subida del 4% de las cuantías de la renta de garantía de ingresos.

Gorrotxategi ha defendido el acuerdo por la “impronta” que deja la izquierda en él y ha definido el pacto como “importante y sincero”. El portavoz del PNV en la comisión de Salud, Luis Javier Tellería, se ha felicitado también por el resultado de las negociaciones y ha señalado que ha sido un proceso “responsable y constructivo”. Para los nacionalistas, EH Bildu era renuente al entendimiento con el Gobierno y las fuerzas de la derecha avisaron de que recurrirían la norma al Constitucional. Así las cosas, ha confiado en extender a otros ámbitos las "coincidencias" con Elkarrekin Podemos-IU, informa Europa Press. En la misma línea, Ekain Rico (PSE-EE) ha remarcado el “amplio respaldo” que tendrá la ley antipandemia.

EH Bildu, por su parte, ha presentado 72 enmiendas a un texto que ve “débil” y muy condicionado al estado de alarma. De hecho, las medidas más duras no pueden aplicarse al margen de ese régimen excepcional. También entiende que el apartado sancionador es excesivo y plantean una mayor apuesta por los “trabajos comunitarios”. Ha planteado también una visión “económica” de la pandemia y que se articulen planes de choque.