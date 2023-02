Espeleólogos alertan de que las obras del AVE “están destruyendo” una cueva en Arrasate-Mondragón

Espeleólogos han denunciado que las obras del AVE han “afectado” y “están destruyendo” una cueva hasta ahora no catalogada como tal en un tramo de otra cueva conocida como Lezetxiki en Arrasate-Mondragón, en Gipuzkoa. Aseguran que se ha construido un túnel por el que pasará el futuro tren y que las “explosiones que provocaban” esos trabajos han generado “desprendimientos de tierra”. Adif, que construye los ramales de Álava y Bizkaia de esta infraestructura así como el nudo de Bergara que une todas las patas de la 'Y vasca', afirma que respeta todas las limitaciones ambientales, que se analizó la zona y que “no tiene valor paleontológico” y que cuando aprecia una incidencia para las obras, como se hizo para preservar la reproducción de murciélagos en Lezetxiki.

Sin embargo, estos espeleólogos han explicado que este enero han descubierto un nuevo pasadizo no transitado hasta ahora y, tras conseguir los materiales adecuados, se han adentrado en él. Una vez dentro han hallado una pared hecha con láminas de metal y tras realizar comprobaciones se han dado cuenta de que se trataba del túnel por el que transitará el tren. “Han agujereado la cueva para construir el AVE y esos solo son los daños que nosotros hemos podido comprobar. No tenemos duda de que los daños serán mayores, aunque no estén a la vista. Es sabido que las obras del AVE están ocasionando muchos problemas a nuestra comarca, como la falta de agua en los ríos, la contaminación o los problemas en las carreteras por los desprendimientos ocasionados por las obras”, han denunciado. Este periódico ya público casos de manantiales secados.

El tramo del que hablan los espeleólogos es concretamente del sector 2 del nudo de Bergara, cuyas obras las lleva a cabo Adif, el administrador ferroviario del Estado. Fuentes de Adif indican a este periódico que todas las obras “están sujetas a las especificaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la conservación del espacio natural, la fauna y el patrimonio” y, en el caso de la zona de la cueva, “se ha mantenido moratoria (parada y reprogramación de las obras) para favorecer la reproducción del murciélago que vive en la cueva de Lezetxiki”.

Concretamente sobre la denuncia del túnel que recorre el centro de la cueva, desde Adif han informado de que “cuando se trabaja en la zona de las cuevas, todos los trabajos que se afrontan, se hacen con supervisión arqueológica. No solo la de la propia obra, sino que se trabaja en permanente coordinación con el correspondiente departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Las imágenes que se han divulgado se corresponden con una zona próxima al túnel de Karraskain, que ya está revestido hace dos años. Durante los trabajos de avance, en 2019, y cuando la obra llegó a esa zona vieron un ramal de una cueva que no estaba catalogada. Como es preceptivo se comunicó a Diputación Foral de Gipuzkoa, quien envió un equipo de arqueólogos y espeleólogos a la cueva. El informe emitido tras la exploración de los expertos indica que el estado general de la cueva es bueno, y no se encontraron restos arqueológicos ni paleontológicos. Se continuó con la construcción tal y como como está previsto en el proyecto”, han concluido.

AHTk triskantza egin du Arrasateko Leize Txikin. Balio arkeologiko eta sinboliko handiko koba da Leize Txiki. #arrasate #ahtez pic.twitter.com/VYIEq2qgEY — AHTrik ez Basauri Bilbo (@AHTEzBasaBil) 28 de enero de 2023

La cueva de Lezetxiki ha sido considerada históricamente como uno de los tesoros arquitectónicos de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) de más de 150.000 años. En ella, excavada por primera vez entre 1956 y 1968 por el sacerdote José Miguel de Barandiarán, se han hallado descubrimientos como conchas marinas transportadas por los neandertales (en algún caso, desde el Mediterráneo) como objetos de adorno; la contextualización cronológica y ambiental de todos los restos humanos fósiles recuperados en la excavación antigua; el descubrimiento de un nuevo yacimiento (Lezetxiki II) con una secuencia muy antigua, en torno a los 150.000 años; la recuperación del resto de macaco más reciente del registro peninsular, o de la cita de dos nuevas especies de roedor, anteriormente desconocidas en toda la Península Ibérica, según informa el Ayuntamiento del municipio.