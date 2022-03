Expedientan a un conductor de autobús urbano de Vitoria por lanzar insultos racistas contra dos pasajeras

La compañía municipal de transporte de Vitoria, Tuvisa, le ha abierto un expediente informativo a un conductor de autobús que ha vertido varios insultos racistas contra dos pasajeras. “Iros a la mierda. Sinvergüenzas. Quedaros de donde habéis venido es lo que teníais que hacer”, les espeta el conductor después de una discusión sobre si las mujeres habían levantado la mano cuando estaban en la parada para que las recogiera, tal y como se puede oír en un vídeo que ha circulado por redes sociales. El vídeo, no obstante, no recoge el origen de la situación. “Que te calles ya de una puta vez. Indeseables. A ver si os gastáis todo lo que tenéis en medicinas”, les grita también antes de que se apeen del autobús.

“Hoy dos mujeres negras fueron discriminadas [...]. Ellas estaban esperando en una parada para que el bus parase, pero, en vez de eso, el conductor del autobús las ignoró. No mucho después el bus se tuvo que parar porque el semáforo estaba en rojo. Así que las dos mujeres corrieron hacia el bus para poder viajar. Al entrar al bus, le preguntaron que por qué no paró cuando subieron la mano. Él respondió que ellas no levantaron la mano y empezó a insultarlas”, explica en Instagram la persona que ha difundido el vídeo.