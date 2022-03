Hiru desconvoca la huelga del transporte en Euskadi

El sindicato de transportistas autónomos vascos Hiru ha decidido poner fin a la huelga que inició el pasado 14 de marzo para exigir soluciones al precio del gasóleo. El sindicato ha celebrado una asamblea este miércoles en Lasarte-Oria (Gipuzkoa) en la que la propuesta de volver al trabajo ha sido secundada por el 50 votos, mientras que 31 ha votado a favor de continuar con el paro y 8 se han abstenido. Los transportistas han valorado a la hora de “retirar el apoyo al paro” convocado por la Plataforma del Transporte a nivel nacional, -no hablan de desconvocatoria porque ellos no eran los convocantes- las medidas propuestas por las diputaciones vascas y por el Gobierno central, que, aunque no consideran suficientes, suponen un “cambio de escenario”. “Una cierta base para poder seguir negociando”, ha señalado el portavoz Alberto Núñez. La decisión supone un respiro para todo el sector productivo vasco que se encontraba en una situación límite al no poder mover las mercancías. Sin embargo, todavía no se sabe qué decisión tomarán los transportistas autónomos del Puerto de Bilbao, que también secundaban el paro, y Euskadi seguirá afectada por las consecuencias de la huelga en el resto del Estado.

Tras la vuelta al trabajo, los transportistas esperan poder mantener una reunión con el Gobierno vasco en la que se concreten más reivindicaciones que tienen en cartera, además de las relacionadas con el coste del combustible, entre las que incluyen la retirada de los peajes de las autopistas vascas para los camiones, y no descartan volver a las movilizaciones si no se les escucha. Este miércoles han llevado una concentración en San Sebastián en este sentido. “Se nos abrió la puerta y nos recibieron” ha señalado Núñez en relación con el encuentro que tuvieron con el Gobierno vasco la semana pasada, y también con el Gobierno de Navarra, pero “las conversaciones quedaron en un punto de partida, de presentación”. Sin embargo, las instituciones vascas nunca se han mostrado abiertos a eliminar estos peajes porque entran dentro de la estrategia de movilidad sostenible y de forzar que las mercancías se muevan paulatinamente por otras vías menos contaminantes.

Las medidas anunciadas el martes por las tres diputaciones forales, se dirigen en parte al sector del transporte como principal beneficiado, como es el caso de la ampliación del forfait de compensación de gastos con el que microempresas y autónomos pueden reducir su base imponible de IRPF o Sociedades. Esta ampliación para actividades de transporte por carretera, agrícola y ganadero se eleva hasta el 70%. También se podrán beneficiar de los aplazamientos de impuestos como el resto de pymes y autónomos.