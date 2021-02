Un informe muestra que 693 sanitarios vascos han rechazado la vacuna de la COVID-19, el 60% de ellos en Donostia

Un informe del área de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) revela que -hasta el 7 de febrero- 693 sanitarios han rechazado recibir la vacuna de la COVID-19. Son el 4,9% de las 13.988 dosis ofrecidas en todas las organizaciones. El dato resultante es similar al de 13.133 vacunados ofrecido este martes por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, una cantidad que representa al 31,75% colectivo (alrededor de 40.000 personas). Además, hay 442 profesionales en los que se ha estimado que el suero estaba "contraindicado".

Euskadi tiene 8.447 casos activos de COVID-19, un 75% de las camas UCI ocupadas y el 1,26% de la población vacunada

Significativamente, 418 de los 693 que no han querido inmunizarse (el 60%) proceden de la comarca sanitaria de Donostialdea, que tiene el hospital Donostia como referencia. La proporción de rechazos en la principal organización sanitaria de Gipuzkoa triplica la media y alcanza el 15,4%. Estos datos, en todo caso, no alcanzan los niveles de las campañas de la gripe de años anteriores: en la temporada 2019/2020 solamente se inmunizaron el 37% de los profesionales.

Los datos confirman el desequilibrio entre hospitales y organizaciones. En Santa Marina, por ejemplo, son 601 las vacunas ofertadas y 534 las efectivamente inoculadas. El director gerente, José Luis Sabas, exconcejal del PNV en Bilbao, fue apartado de su cargo por haber vacunado no solamente a la totalidad de la plantilla sino también a la dirección -él mismo incluido- y externos como los religiosos o los reponedores del 'vending'. Estos hechos han llevado a la oposición en pleno a reclamar la dimisión de la consejera Sagardui al entender que autorizó este proceso y que Osakidetza envió viales suficientes para completar la operacion. En respuesta a los medios de comunicación y tras recibir el aval expreso del lehendakari, Iñigo Urkullu, Sagardui ha sido tajante al defender que no mintió cuando afirmó que desconocía los planes de Sabas: "No tengo nada que ocultar".

Después de Donostialdea, la organización que más dosis ha recibido es la que tiene como cabecera al hospital de Cruces (2.147). Le siguen la comarca sanitaria Barrualde-Galdakao (2.125), Bilbao-Basurto (1.664) y la denominada OSI Araba, que engloba a los hospitales y ambulatorios de Vitoria y prácticamente toda Álava (1.151). Hay también 202 vacunados en la "dirección general", sin que el informe ofrezca más detalles. Por el contrario, solamente se ha vacunado a una persona en el centro vasco de transfusiones y a dos en la red de salud mental de Gipuzkoa.