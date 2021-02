Javier Gómez, sindicalista de CCOO, agredido por la Ertzaintza en un piquete: "Me dieron en los testículos y me fracturaron el tabique nasal"

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Javier Gómez, ha denunciado a la Ertzaintza por agresión. Este lunes fue golpeado durante las protestas contra los despidos de la empresa PCB en la margen izquierda de Bizkaia. Según confirma a elDiario.es/Euskadi Gómez sufrió una fractura del tabique nasal, además de golpes en el brazo, las piernas y la entrepierna. La Ertzaintza ha abierto una investigación interna por su actuación durante el suceso, mientras el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha telefoneado al secretario general de la central, Unai Sordo, para desear al herido una pronta recuperación.

Gómez ha acudido este martes al Juzgado de Barakaldo, acompañado de Loli García, secretaria general de CCOO en Euskadi, y José González, encargado de servicios jurídicos del sindicato, para interponer la denuncia por lesiones, a la que se ha aportado el parte de las heridas sufridas realizado ayer en el centro hospitalario al que acudió. La denuncia no solo se refiere a las lesiones que sufrió el sindicalista, sino que se dirige contra la actuación de la Ertzaintza frente a "todo el piquete informativo", en el que los trabajadores en huelga indefinida realizaron "una sentada pacífica" para intentar evitar que sus compañeros que no la secundan entraran a trabajar en la planta.

"Los piquetes estaban para evitar la entrada a los esquiroles que estaban entrando en autobús. La Ertzaintza estaba escoltando el autobús y estaba actuando de una manera violenta y desproporcionada porque dieron golpes a la gente que estaba sentada en la carretera. Luego, cuando ya había pasado el autobús a la llegada a la fábrica, empezaron a empujar a un delegado sindical de CCOO y me acerqué para decir que ya había entrado el autobús, que pararan de empujar, que ya no estábamos molestando a nadie. Un ertzaina me dijo 'ven aquí y dímelo' y no sé si él me estaba intentando provocar para que yo hiciese algún movimiento porque por debajo me dio un porrazo en los testículos. Yo no respondí a esa provocación y le dije 'yo no voy a responder a ninguna provocación, tú si me quieres pegar, yo no te voy a pegar en ningún momento'. Ahí se empezó a poner más nervioso y fue cuando me dio el porrazo que se ve en las imágenes, una auténtica barbaridad", ha narrado Gómez a este periódico.

Desde el sindicato han criticado la "violencia desmesurada" con la que actuó la Ertzaintza, algo que se dio "no solo ayer". Según han denunciado, "lleva actuando de la misma manera en todo el proceso de huelga indefinida, solo que ayer le dieron al secretario de una organización sindical y hay imágenes, pero los trabajadores han estado sufriendo esa actitud violenta por parte de la policía" durante toda la huelga.

"Se quiere convertir un conflicto laboral en una cuestión de orden público y eso no lo podemos consentir. Los que estamos defendiendo el empleo, los trabajadores y trabajadoras, no podemos consentir que se diga que los piquetes son violentos cuando no es así. Los piquetes no son violentos, estamos defendiendo el empleo y la industria de este país", ha apuntado Gómez.

Los trabajadores de PCB, que continúan movilizándose contra el ERE que afecta a las plantas de Barakaldo y Sestao, y que supone el despido de más de 80 personas, han denunciado lo sucedido este martes con una protesta pacífica en el mismo lugar. De esta manera, se han concentrado alzando sus manos al aire a las puertas de la fábrica para reivindicar sus derechos laborales.

🙋🏼Luego los poderes se pondrán de acuerdo para hablar la violencia de los y las trabajadoras y las bondades de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

👉La plantilla de #PCB no cambia, sigue en huelga indefinida por su futuro. #DespidorikEz

🔴Borroka da bidea#EsElMomento pic.twitter.com/0F22dyqA2Z — Industria Federazioa (@CCOOindustria) 2 de febrero de 2021