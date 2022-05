Llegan a Bilbao los primeros estudiantes universitarios de Ucrania: “Estar aquí es un regalo”

Anna pisó Bilbao por primera vez hace 10 años, cuando tenía 12. Desde entonces, ha estado yendo todos los veranos a la casa de una familia vasca, a la que el pasado 15 de marzo tuvo que volver, pero esta vez para salvar su vida y la de sus dos hermanos. Sus padres se quedaron en Ucrania para cuidar de sus abuelos cuando estalló la guerra. “El viaje a España duró cuatro días porque tuvimos que ir hasta Eslovenia. Vinimos mis hermanos y yo, mis padres se quedaron allí cuidando a mis abuelos porque son demasiado mayores para venir”, explica la joven a este periódico. Anna es una de las 42 estudiantes universitarias que retomarán sus estudios en la Universidad de Deusto gracias a un programa gratuito para refugiados ucranianos. “Siempre he querido estudiar en España, pero me parecía demasiado caro. Vi por Facebook la oportunidad de apuntarme a este programa y seguir estudiando aquí. Es un regalo poder estar aquí y hacerlo”, confiesa, en un perfecto castellano.

Olga es otra de las jóvenes que retomará sus estudios en Bilbao. En su caso, llegó hace dos semanas en un autobús en el que trajo consigo a 16 niños. “Soy voluntaria en una asociación y me encargué de traer a 16 menores en un autobús porque sus padres no podían o tenían que quedarse en Ucrania, Fue terrible porque nos tuvimos que asegurar de que no había minas por el camino y, como había mucha gente, tuvimos que ir hasta Francia”, asegura Olga, de 21 años.

Anna es estudiante de Dirección de Televisión y Eventos en la Universidad Taras Shevchenko de Kiev, mientras que Olga estudia Relaciones Internacionales. Ambas estudiarán Derecho en la Universidad de Deusto. El programa para el alumnado afectado por la guerra de Ucrania cuenta con asignaturas de contenidos compatibles con diversas carreras que se les convalidarán en sus centros de origen. En total, cada estudiante podrá escoger hasta cinco asignaturas y dos idiomas, español e inglés. Las clases, que comenzarán este martes, durarán 12 semanas.

De los 42 alumnos refugiados que ha recibido hasta ahora la Universidad de Deusto, 31 han llegado desde Ucrania, cinco de ellos ya se encontraban en España y otros cuatro han llegado desde Polonia, Alemania y Eslovaquia. A lo largo de la semana llegarán otros 15 alumnos más, de los cuales 14 viajarán desde Ucrania y uno desde Bulgaria.

“Muchos estudiantes han dejado el país. La mayoría de los estudiantes que están fuera siguen cursos en remoto. Nosotros hemos querido ser proactivos y ayudar ofreciendo un semestre académico oficial. (...) Hemos organizado este semestre especial como respuesta a la guerra. Cada uno aporta lo que puede o lo que debe y, nosotros queremos dar una respuesta y ayudar a estudiantes de Ucrania porque buscamos siempre hacer lo que creemos que es justo”, ha manifestado el rector de la Universidad de Deusto José María Guibert en un acto de bienvenida a los alumnos procedentes de Ucrania.

Más allá de la posibilidad de seguir estudiando, desde la universidad han facilitado alojamiento a aquellos alumnos que no dispongan de él en Bilbao. Para ello, 46 alumnos, profesores y trabajadores de la universidad han ofrecido sus casas y se ha puesto a disposición de los estudiantes el Colegio Mayor de Deusto. “Las universidades tenemos la responsabilidad, al igual que toda la sociedad, de prever y prevenir guerras. Internacionalmente tenemos la misión de no promover este tipo de visión tóxica, agresiva y de proguerra. Hoy hablamos del caso de Ucrania, pero hay más conflictos de guerra y desplazamientos forzosos. Nos toca pensar, visualizar y trabajar por un mundo mejor”, ha concluido.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para obtener información acerca de la acogida de estudiantes provenientes de Ucrania. A pesar de que confirman que han recibido algunos estudiantes por el momento no han facilitado información acerca de las gestiones realizadas para la llegada de refugiados.