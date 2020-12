María Hesse, autora de la biografía de Marilyn Monroe que escapa de los tópicos: "En esta sociedad hay muchas Marilyn"

Al hablar de Marilyn Monroe a menudo la imagen que viene a la cabeza es la de una mujer joven y bella que logró ser el símbolo sexual de toda una época, pero pocas personas conocen que la actriz era una lectora voraz que contaba con una biblioteca de más de 400 libros entre los que se encontraban plumas como la de Walt Whitman, Fiódor Dostoievski, Emily Dickinson o Federico García Lorca. O que sufría crisis constantes por los tópicos de "rubia tonta" que le persiguieron a lo largo de toda su vida.

Para mostrar ese lado desconocido de Marilyn, la ilustradora y escritora María Hesse (sevillana de adopción, 1982) ha escrito el libro Marilyn. Una biografía. Hesse es autora también de biografías como Frida Kahlo. Una biografía y Bowie. Una biografía. En 2019 publica El placer, en un tono más autobiográfico sobre sexualidad femenina.

¿Cómo decides a qué persona retratar en tus libros?

He hecho tres biografías, la de Bowie no la escribí yo porque no conecté con el personaje y Frida fue casi por casualidad porque a mí me gustaba mucho la vida de Frida y tenía una ilustración de ella, me reuní con la editorial y prácticamente surgió. En el caso de Marilyn sí que hay más intencionalidad, pero también surgió porque cuando hice 'El placer' también aparece Marilyn y hago un cuestionamiento de por qué a pesar de que hay más fotografías de ella leyendo que desnuda nos ha llegado la imagen de sex symbol en lugar de todo lo que ella era, que era muchas más cosas. Luego también porque me di cuenta de lo revolucionaria que ella fue a nivel sexual y sin embargo se le transformó en objeto y no sujeto.

¿Qué proceso ha seguido para llegar a conocer a Marilyn Monroe?

Los procesos siempre son los mismos. Lo que hago es intentar documentarme lo máximo posible leyendo libros que hayan publicado sobre su vida. En el caso de Marilyn me costó trabajo porque hay un montón de libros escritos en inglés, pero traducidos al español me costó encontrarlos. De hecho muchos libros sobre ella estaban descatalogados. Leí todo lo que pude, vi sus películas de nuevo, documentales, entrevistas, todo lo que estaba a mi alcance. Una vez que me documento, la escritura va en primera persona, que eso hace que al final el relato sea diferente a que si se tratase de una biografía en tercera persona.

¿Quién es realmente Marilyn? ¿La sociedad conoce a la Marilyn real?

Yo creo que es muy difícil saber realmente quién es cualquier persona. Yo intento rescatar esa imagen más desconocida que sí se conoce, pero que no es tendencia porque yo realmente la información la he conseguido de libros y documentales que ya existían. Lo que yo me pregunto es por qué a día de hoy, existiendo esa información, sigue siendo desconocida para tantas personas. Yo intento desde luego hacer un retrato de la parte humana y de esa parte menos conocida que es la de esa mujer luchadora, súper avanzada a su época, muy inteligente, lectora.

¿Por qué crees que esa parte es tan desconocida?

Eso es lo que yo me pregunto.

¿Y no has llegado a ninguna conclusión?

Yo entiendo por qué en su momento esa parte era desconocida y era porque la sociedad no estaba preparada para una mujer así ni tampoco se podía convertir en referente para otras mujeres. Marilyn aparte de ser inteligente es cierto que cuando aparecen sus fotografías desnuda en el calendario a ella le dicen que reniegue de esas fotos y que dijera que ella no es. En ese momento, ella decide que no se quiere avergonzar de su cuerpo, que no hay nada de malo y declara que era ella. ¿Qué pasa? Que en ese momento no se puede convertir en un referente de liberación sexual para las mujeres, en una época además en los años 50 donde había un puritanismo extremo en EEUU así que se transformó en un objeto sexual y pasó de ser sujeto a ser objeto. En ese contexto entiendo que ocurriera. Además, fue víctima de toda la gente que le rodeó, que le interesaba hacerle creer no solo a los demás sino a ella misma, que no era inteligente para poder aprovecharse de ella porque todo el mundo que la rodeaba sacaba tajada del éxito de Marilyn Monroe. Lo que no me explico es por qué a día de hoy sigue siendo tan desconocida cuando además sí que existen artículos y libros, pero mucha gente no conoce esa imagen. Yo misma tampoco la conocía hasta que empecé a investigar. Es verdad que si rascas un poco sale a la luz, pero tienes que rascar.

Vivimos en una sociedad donde hay un capitalismo extremo, donde hay un culto a la belleza y a la juventud brutal, donde todavía parece que una mujer no puede ser inteligente y guapa

¿Qué es lo que más te ha impactado de su historia?

Me ha impactado todo porque para mí era una gran desconocida. La primera bofetada que yo me dí, fue cuando vi que tenía una biblioteca de unos 400 libros donde estaban autores desde Walt Whitman hasta García Lorca, que no es literatura fácil precisamente, eso ya me llamó la atención, dije "esta muchacha no podía ser tan tonta como nos han hecho creer". En el momento en el que empecé a investigar, también me sorprendió cómo alguien que viene de una miseria tan extrema como fue su infancia, que nace en los años 30 con una crisis brutal y una época en la que las mujeres tenían un espacio de crecimiento muy limitado, ella va persiguiendo su sueño, lo consigue y se convierte en 'el sueño americano', algo que al final resulta ser una mochila con un peso muy grande para ella. Tiene una gran capacidad de negociar contratos, cuando ella se va de la Fox, eso era algo que no hacían los actores y actrices de aquella época. Me sorprendió todo, lo que vi fue que era una mujer que estando muy sola tuvo capacidad de hacer un montón de cosas en una época en la que era muy complicado.

¿A qué te refieres con esa 'mochila' o ese peso que tiene que cargar al lograr 'el sueño americano'?

Que no se le permitía ser vulnerable, que mostrara fallos. De hecho, por cualquier cosa que al público no le gustase, como la adicción que ella tenía a todo lo que consumía o sus problemas con la maternidad se le castigaba mucho más que a otras personas precisamente por eso porque no podía defraudarlos. Ella además lo confiesa, se da cuenta de que no se puede permitir equivocarse, ella siempre tiene que sonreír para el público.

¿Existe actualmente alguna 'Marilyn', alguien a quién la sociedad juzgue por unos tópicos y resulte ser una persona totalmente distinta?

Probablemente existan muchas 'Marilyn' porque vivimos en una sociedad donde hay un capitalismo extremo, donde hay un culto a la belleza y a la juventud brutal, donde todavía parece que una mujer no puede ser inteligente y guapa. Antes solo era la prensa, pero ahora con las redes sociales esto está las 24 horas del día a nivel mundial, entonces imagino que hay muchísimas 'Marilyn', claro que sí.

¿Por qué considera que resulta fácil juzgar a este tipo de mujeres?

Porque se nos educa para hacerlo. Desde que somos pequeñas se nos está educando para hacerlo, desde los cuentos clásicos. Esto va cambiando poco a poco, por suerte, pero si te lees un cuento clásico como puede ser Blancanieves las mujeres tenemos que estar enemistadas y ya vendrá un hombre a rescatarnos porque nosotras solas no podemos. Y porque es muy difícil llegar a esa perfección que se nos exige en el que una nunca sabe dónde está el punto: "Arréglate, pero no demasiado. Sé lista, pero mucho que sino molestas", es muy difícil.

Usted dice en su introducción que su empeño con el libro ha sido "recopilar esa otra verdad, la menos conocida. Sin juzgarla e intentando comprender todo su ser, hasta el rincón más oscuro". ¿Lo ha logrado?

Yo lo he comprendido, no sé si el público después de leer el libro lo comprenderá o no porque es verdad que Marilyn tiene muchos recovecos, esas adicciones, esas dependencias, pero para mí era importante que en el libro apareciera lo mejor posible el contexto que la rodeaba porque es algo que a mí me explica el por qué ella hace ciertas cosas, por qué le es difícil salir de todas las cosas que le llevaron a la destrucción.