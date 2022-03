El Metal vasco inicia paros para trasladar el IPC a los convenios y augura una 'primavera caliente'

El Metal, uno de los sectores más importantes de la industria vasca, se prepara para ser la avanzadilla de las reivindicaciones de subidas salariales acordes con el incremento del IPC, en lo que parece que anuncia una 'primavera caliente' en lo laboral. El sector del Metal en Álava ya ha convocado paros el día 8 de abril y, en Bizkaia, después de celebrarse una nueva reunión este lunes de la mesa del convenio, la negociación está estancada y ya empiezan los movimientos entre las centrales sindicales para acordar movilizaciones en lo que augura meses de conflictividad laboral en la industria. Con las patronales llamando a no trasladar las subidas del IPC a los salarios en esta situación de crisis y los trabajadores perdiendo poder adquisitivo por el alza de los precios, el acuerdo parece muy complicado.

En Álava las movilizaciones se llevarán a cabo de forma conjunta por CCOO, LAB, ESK, USO y CGT. Dos horas de paro por turno el próximo 8 de abril en todo el sector acompañados de concentraciones en las empresas para exigir a la patronal “un convenio digno”. ELA cree que se necesitan medidas más contundentes y prepara otro calendario de movilizaciones de acuerdo con el resto de sindicatos que anunciarán el lunes cuatro de abril. En Bizkaia la situación no es mejor. ELA y LAB se preparan para convocar protestas después de que en la reunión de este lunes no se consiguiera ningún avance. La patronal del Metal de Bizkaia (FVEM) asegura que no se pueden asumir subidas de más del 2% sin “poner en peligro a las empresas”. Una situación de crisis que arrastran, dicen desde la pandemia, agravada ahora por la guerra de Ucrania y la huelga del transporte, que está dejando muy tocadas a las empresas por la falta de suministros. LAB considera que la patronal utiliza “la estrategia del miedo para mantenerse en sus posiciones”, hablando de “incertidumbre, del encarecimiento de las materias primas y de la energía”. Datos que el sindicato considera que “no se ajusta a la realidad” del sector. Recuerda LAB que en el último informe de la FVEM de coyuntura económica para el año 2022, un 77,9% de las empresas del sector esperaba tener beneficios o aumentarlos, un 17,5% mantenerse y únicamente un 4,7% espera pérdidas. De igual forma, ELA señala que el sector tiene “carga de trabajo y pedidos” y que las empresas tuvieron beneficios en 2021 “por lo que hay margen para lograr subidas significativas”. “Con el IPC de este año tal alto, las personas trabajadoras del Metal de Bizkaia somos más pobres cada mes que pasa”, señalan.

Lo cierto es que salvo acuerdos puntuales, como la Construcción en Bizkaia, que ha firmado un incremento de un 6,5%, o el Metal de Gipuzkoa que tiene un convenio firmado y lo ha actualizado con el IPC para este año, la consigna de las patronales es intentar no negociar convenios en este momento o, al menos, no trasladar de golpe las subidas de precios y escalonar las subidas en varios años. Los acuerdos del Metal, por ser los sectores que agrupan a una mayor cantidad de trabajadores se consideran tradicionalmente un sector base para el resto de las negociaciones. En el anterior convenio del Metal de Bizkaia el acuerdo llegó después de un periodo de fuerte conflictividad en las empresas y varias jornadas de huelga.