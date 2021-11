Miles de personas reclaman en Bilbao "una vida sin violencia machista"

Miles de personas se han lanzado a las calles de Bilbao para reivindicar "una vida sin violencia" en una manifestación que ha recorrido el centro de la ciudad, desde la plaza del Sagrado Corazón hasta finalizar frente al Ayuntamiento. Al grito de "la calle, la noche, también son nuestras" y "ni una agresión sin respuesta" mujeres de todas las edades han denunciado que "el machismo mata", haciendo referencia a las muertes de mujeres a manos de hombres.

"Estamos hartas de la cosificación y representación hipersexualizada de nuestros cuerpos, especialmente de niñas y adolescentes. Estamos hartas de que se haga de nuestra vejez una parodia ridícula de nuestra existencia. Estamos hartas de violencia contra las lesbianas y también de tanta agresión, discurso de odio y transfobia. Estamos hartas de que nos asesinen", han denunciado desde el movimiento feminista de Bilbao (Saretzen) al finalizar la manifestación frente al Ayuntamiento.

En primera fila de la multitud, con un cartel a cada mano en los que se leen mensajes como "custodia arrebatada igual a violencia vicaria", Mercedes ha denunciado que la Justicia, sin una razón legal, le ha arrebatado a sus hijos. "Se están anulando los derechos de las mujeres hasta el punto de que nos quitan a nuestros hijos. En mi caso me han arrebatado su custodia sin un motivo legal, dicen que buscan el bien del menor, pero el bien de un niño no puede ser estar sin su madre ", ha lamentado esta mujer, quien ha pedido que "se haga eco de injusticias" como la suya y de "la violencia que sufren a diario las mujeres".

Entre la marabunta, muchas jóvenes caminan juntas con pancartas pintadas a mano. Amets y Elena, de 17 años, se encuentran entre ellas. Las jóvenes creen que es importante acudir a manifestaciones como esta porque "la violencia contra las mujeres sigue afectando a todas". En la pancarta que Amets alza con orgullo se lee el mensaje "No posicionarse también es posicionarse". "Cuando no te posicionas, cuando ves algo injusto y te quedas en silencio, sigue pasando delante de ti y eso es algo que no debería pasar", ha señalado la joven. El mensaje que Elena ha pintado a mano es un juego de palabras que indica "El amor no es la hostia" porque, según ha explicado, "si alguien te pega, eso no es amor".

La diferencia de edades entre las manifestantes ha demostrado que la lucha contra la violencia machista no tiene edad. María Luisa, Merche y Karmele llevan varias décadas luchando por los derechos de las mujeres porque "por mucho que hayan conseguido algunos derechos, la violencia contra las mujeres sigue afectando a todas". "Desde el movimiento feminista hemos conseguido que las instituciones acepten muchos planteamientos nuestros y eso es una conquista, pero las instituciones siempre se apropian de ellos para descafeinarlos y quitarles su esencia, por eso debemos seguir aquí", ha asegurado Karmele, quien se describe a sí misma como una "vieja militante". Según María Luisa, si se compara con años anteriores, "en la sociedad se puede llegar a notar cierta regresión" en cuanto a los derechos de las mujeres, algo que, según ha lamentado "el postureo institucional que se tiñe de lila una vez al año y luego no lucha por nuestros derechos, no ayuda".

Casi al final de la fila, Jon Ander y Nacho acompañaban a la interminable marea que paraguas en mano ha recorrido Bilbao. Estos jóvenes, de 34 y 23 años, han indicado que el suyo también es un papel importante para acabar con la violencia machista, siempre sin quitar protagonismo a las mujeres. "Se está haciendo poco por parte de las instituciones para cambiar las ideas machistas que tienen muchos hombres por eso, los que somos más conscientes debemos defender lo que es justo. Nos han criado en machismo y eso lo tenemos que cambiar todos los miembros de la sociedad, pero sobre todo los hombres", ha explicado Jon Ander.