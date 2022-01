El Parlamento rechaza debatir en enero medidas urgentes en Salud, Educación o ayudas

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han criticado que la Mesa del Parlamento Vasco haya rechazado este martes, con los votos en contra de los grupos en el Gobierno, esto es, de PNV y PSE-EE, su solicitud para que la Cámara recupere la actividad en enero con el objetivo de debatir propuestas sobre Salud, Educación, conciliación y ayudas a empresas y trabajo autónomo "ante la complicada situación sanitaria y social". En un comunicado, ambas formaciones han criticado el rodillo de la mayoría absoluta, informa Europa Press.

La expresidenta del PP vasco Amaya Fernández deja la primera línea y ficha como asesora del Tribunal de Cuentas

Saber más

Según el reglamento parlamentario, que tiene rango de ley, enero es inhábil como julio, agosto y buena parte de septiembre. Eso implica que no hay actividad ordinaria, como plenos y comisiones, salvo habilitaciones especiales. En 2022 se han previsto sesiones los lunes para que comparezca la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, con un análisis de la evolución de la COVID-19

El objetivo de la solicitud conjunta de las formaciones de izquierdas era poder debatir varias proposiciones no de ley para "reforzar la Atención Primaria en Osakidetza, planificar la vuelta a las aulas, facilitar la conciliación a las familias y dar ayudas a las empresas y el trabajo autónomo más perjudicado por la sexta ola de la pandemia". "La negativa de PNV y PSE-EE a habilitar el Parlamento, que de esta manera no retomará su actividad ordinaria hasta febrero, resulta incomprensible cuando la situación sanitaria y social es tan delicada y requiere medidas urgentes", han insistido.

Para las formaciones proponentes, "en la actual situación empeñarse en que la Cámara esté cerrada hasta febrero es una forma de acallar a una sociedad que ni entiende ni comparte la gestión que el Gobierno vasco está haciendo en relación con la pandemia". "Igualmente incomprensible es que PNV y PSE-EE hayan alegado que no es urgente debatir sobre Sanidad, Educación, conciliación y ayudas a empresas cuando la situación es la que es, con el sistema de salud sobrepasado y máxima incertidumbre en la escuela, las familias y las empresas", han insistido.

En este sentido, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU creen que la decisión de los socios de Gobierno es "una más en lo que está siendo una gestión errática de la pandemia" y han afirmado que "únicamente refleja debilidad, ya que no hay mayor muestra de debilidad política que negarse a debatir propuestas de otros grupos". "Cuando la mayoría absoluta pasa a ser el único argumento es señal de que no existen razones válidas para rechazar las iniciativas de la oposición", han subrayado. "En una situación como la actual es imprescindible la implicación de todas las instituciones, agentes políticos, económicos y sociales. El auzolan se practica, no se predica", han concluido.

El PNV ha rechazado las críticas y ha denunciado que se trata de "habilitaciones políticas que no buscan mejorar la eficacia real en la gestión de la pandemia, sino servir de altavoz para las críticas". Fuentes parlamentarias 'jeltzales' entienden que las medidas "no son tan extraordinarias y urgentes como para requerir la habilitación de dos días de enero". Asimismo, ha señalado que "tampoco son novedosas" porque el Gobierno vasco "ya ha trabajado líneas de ayudas a familias y empresas y ha adoptado sus protocolos para la vuelta presencial a las aulas". "El Gobierno sigue trabajando y estudiando nuevos paquetes de ayudas", ha insistido el PNV, que cree que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU "pueden esperar a los primeros días de febrero, cuando se retoman las sesiones".

"Ahora vuelven con un guión previamente establecido y que se repite todos los meses de enero y julio con el fin de trasladar la idea de que el Gobierno está ausente. Son habilitaciones políticas que no buscan mejorar la eficacia real en la gestión de la pandemia sino servir de altavoz para sus críticas al ejecutivo", ha denunciado. Desde el PNV han recordado que los lunes de enero están ya habilitados para la comparecencia de la consejera Sagardui y han invitado a ambos grupos de la oposición a "aprovechar ese foro para plantear las demandas que consideren". "Tenemos tres sesiones por delante: 17, 24 y 31 de enero. Tienen tres oportunidades para trasladar al Ejecutivo sus preocupaciones y propuestas de mejora", ha insistido.