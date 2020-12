El Parlamento Vasco rechaza la propuesta de EH Bildu para la construcción de un hospital público en Tolosaldea

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una moción presentada por EH Bildu con la que solicitaba la "publificación total" de la gestión de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) de Tolosaldea y proponía la construcción de un hospital público en Tolosaldea. La coalición ha llevado a la Cámara una iniciativa para solicitar la publificación de la gestión de la OSI de Tolosaldea con la no renovación de los conciertos con la firma empresa Inviza, propietaria de la Clínica Asunción. Además, pedía la definición de una planificación para que la OSI de Tolosaldea cuente con un hospital público que "se adapte a los nuevos tiempos".

Sin embargo, según informa Europa Press, el texto no ha conseguido los apoyos necesarios y la iniciativa que se ha aprobado, ha sido la presentada por los grupos que sustentan al Gobierno Vasco, PNV y PSE, con el apoyo de PP+Cs y Vox, y el rechazo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. En el mismo, el Parlamento Vasco insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a que siga adoptando todas las medidas necesarias para que las personas que viven en Tolosaldea "tengan garantizada la asistencia sanitaria pública, universal y de calidad en las mismas condiciones que el resto de personas que vivimos en la Comunidad Autónoma de Euskadi".

Además, solicita que se destinen los recursos necesarios para poder elaborar "cuanto antes" el plan funcional, ya anunciado por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, de forma que se pueda concretar qué tipo de recursos, servicios e infraestructura sanitaria pública son "los más adecuados" para responder a las necesidades asistenciales detectadas, al objeto de "seguir mejorando" la atención sanitaria de todas las personas en la OSI de Tolosaldea. Para la elaboración de dicho plan funcional, pide que se tengan en cuenta, además de los criterios técnico-sanitarios, los criterios de población, territorial y organización, así como las necesidades detectadas en la comarca, los retos que se plantean de cara a la materialización de dicho plan funcional y los recursos económico-financieros disponibles en cada momento. Este plan funcional se presentará en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco "tan pronto como esté finalizado".

El parlamentario de la EH Bildu Ibai Iriarte ha destacado que el hospital público es "una reivindicación generalizada en la comarca" y ha denunciado las "carencias" del servicio que ofrece la Clínica Asunción para pedir que no se vuelva a firmar la concertación de servicios con esta clínica. "El problema no es que una persona intente hacer negocio de la sanidad, el problema es que la Administración Pública lo permita", ha contestado a los grupos en el gobierno. El parlamentario del PNV Kerman Orbegozo ha recordado que el acuerdo de gobierno con el PSE contempla la construcción de una nueva infraestructura, un centro de alta resolución en el municipio de Tolosa, pero ha explicado que se "continuará colaborando" con la Clínica Asunción" porque ambas infraestructuras serán "complementarias".

La parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha reconocido que el tema sanitario en la comarca de Tolosaldea "no ha sido un asunto pacífico y ha estado lleno de incertidumbres a lo largo del tiempo" y tras citar la construcción del centro de alta resolución, ha explicado que esta nueva infraestructura sanitaria pública "no tiene aún determinados los servicios asistenciales que prestará" y ha señalado que servirá de "apoyo" a la OSI Tolosaldea. El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha defendido que el modelo implementado en estos momentos en Tolosaldea es "el ejemplo de lo que no se debe hacer desde la sanidad pública" porque "se favorecen intereses privados". "En Tolosaldea falta un modelo público, tienen el modelo contrario, donde desde lo público ponemos el dinero", ha criticado.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha recordado que la prestación de algunos servicios sanitarios en esta comarca está concertada con la Clínica Asunción, cuya propietaria es la empresa Inviza desde el año 2011 y ha defendido que "la colaboración público-privada es buena". "Creemos que allá donde sea posible y beneficioso para los ciudadanos, se pueden establecer fórmulas de colaboración entre lo público y lo privado, sin perjuicio que el servicio que se preste es público, pero bajo la fórmula del concierto", ha defendido.