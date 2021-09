El PP señala a "la escuela vasca" por generar "un clima de odio a España" tras la agresión a un militante

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha acusado directamente a la escuela vasca de generar "un clima de odio" a España. "Es un caldo de cultivo que se viene generando en una escuela vasca que sí genera un clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español. No podemos taparnos los ojos, no podemos seguir hablando de lo que pasa en Madrid y no hablar de lo que está pasando aquí desde hace mucho tiempo", ha señalado en una entrevista concedida este miércoles ante los micrófonos de Radio Euskadi.

La agresión a un joven del PP de Vitoria se investigará como delito de odio y hay cuatro testigos de los hechos

Oyarzabal ha apuntado al PNV por su gestión de las escuelas vascas. "No veo que en la escuela vasca se esté tratando de manera beligerante de contrarrestar los discursos de odio contra todo lo que tiene que ver con España y con las ideologías como la que representa el PP en el País Vasco", ha achacado a los 'jeltzales'. "Tomen cartas en el asunto, porque aquí hay chicos de 18, de 20 y de 16 años que salen de la escuela con un odio metido en el cuerpo que alguien nos tendría que explicar a qué se debe", ha conminado. La educación, no obstante, no ha estado en manos del PNV en Euskadi hasta la llegada de Iñigo Urkullu a Ajuria Enea en 2012. De hecho, dos consejeros de Educación, los socialistas José Ramón Recalde y Fernando Buesa, han sido víctimas de atentados de ETA.

El dirigente alavés ha tildado de "acertada" la decisión de investigar como delito de odio la agresión a Ander García Oñate, un joven del PP de Vitoria. La pena a la agresora, una joven de 20 años que le propinó un puñetazo en la cara al grito de "facha" y que también profirió un "Gora ETA!", podría llegar a incluir prisión y una elevada sanción económica. "Aquí hay unos que pegan las palizas y homenajean a los etarras, pero ¿quiénes dirigen la escuela vasca desde hace treinta años? Hay un clima que ha facilitado que se trate de arrinconar a quienes tenemos unas ideas concretas", se ha quejado, preocupado por el hecho de que el "amedrentamiento directo" a los militantes del PP se esté multiplicando en Álava y en Vitoria, un territorio y una ciudad en la que ha gobernado durante años.

En línea con lo expresado por el líder de los 'populares' vascos, Carlos Iturgaiz, Oyarzabal ha señalado también que la izquierda abertzale se está "retratando" a diario. Esta, por boca de su coordinador general, Arnaldo Otegi, calificó de "reprobable", "rechazable" e "inaceptable" la agresión, pero Oyarzabal considera que no es suficiente. "Todo este tipo de agresiones retratan a quienes no quieren condenarlas. Que se rasguen las vestiduras cuando permanentemente están jaleando, animando y homenajeando a quienes nos han estado asesinando, extorsionando y amargando la existencia durante tantos años me llena de sorpresa", ha apuntado, preguntado por la reacción de Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, que le pidió que se retractara de unas declaraciones anteriores.

El líder alavés ha denunciado también que, a diferencia de con las agresiones homófobas, con las agresiones a miembros de las Nuevas Generaciones del PP no se entra a valorar quién da pie a que sucedan. "Yo soy homosexual y presido el Partido Popular de Álava. Si me pegan una paliza, ¿es diferente que si me pegan por defender mis ideas?", se ha preguntado en alto. "Aquí, cada fin de semana, desayunamos con homenajes a asesinos. Se jale a los más radicales", ha apostillado, y ha desligado de Vox y de sus declaraciones las últimas agresiones homófobas, que se han sucedido en lugares como Basauri y también recientemente en Madrid. "No veo que los de Vox estén los fines de semana jaleando y homenajeando a los que agreden a los homosexuales y, en cambio, aquí sí que veo gente que se dedica a llevar a sus hijos a homenajes a asesinos", ha apuntado y ha hecho hincapié en que de Vox no escucha "discursos directos" contra los homosexuales.