El punk-ska de Rancid prende la mecha del Azkena Rock Festival

La mítica banda californiana Rancid ha prendido definitivamente la mecha del Azkena Rock Festival 2023 con su actuación de esta noche en el recinto de Mendizabala. El cuarteto, formado por Tim Armstrong, Matt Freeman, Lars Frederiksen y Branden Steineckert, ha derrochado energía, buen rollo y complicidad con el público, durante un directo de una hora y doce minutos de duración que ha sabido a poco a los asistentes al festival.

La capital alavesa ha sido la única parada de los estadounidenses en el país, dentro de la gira que Rancid está realizando por Europa, Canada y Estados Unidos para presentar su recién estrenado trabajo 'Tomorrow Never Comes', lo que ha aumentado la presencia de foráneos en este primer día de festival, según informa Europa Press. Precisamente, el tema que da nombre al nuevo disco ha encabezado el directo del grupo que ha sabido conjugar a la perfección alguna de las nuevas canciones con los temas clásicos de sus más de 30 años de trayectoria profesional.

El público ha gritado, saltado, bailado y coreado las míticas canciones 'Roots Radicals', 'Maxwell Murder', 'Time Bomb' y 'Ruby Soho' que formaron parte del disco 'And Out Come the Wolves' que ha pasado a la historia como uno de los álbumes más valiosos, no solo del punk sino de la música en general.

Y es que Rancid conjuga a la perfección los sonidos más punks y callejeros con otros géneros como el rock y el ska para plantear un concierto directo y rápido, como temas que enlazan sin descanso. Freeman es un bajista atípico dentro del punk rock por las diferentes escalas y punteos que llega a realizar, acompañado por una guitarras que, por momentos parecen ser más que dos, para ofrecer un sonido aplastante, al que se suma la voz de Armstrong. Aunque el indudable lider de la banda ha sido el guitarrista y cantante Lars Frederiksen, quien ha asumido el peso del directo y ha buscado constantemente la complicidad del público.

Rápidos, directos y sin contemplaciones para mezclar sonidos más sucios con otros más bailones que emanan directamente del ska e incluso con reminiscencias del reggae, y que han contado con la implicación del respetable. Definitivamente, Rancid han prendido la mecha del Azkena Rock Festival.

Previamente a la contundencia mostrada por Rancid, el escenario principal del Azkena Rock Festival acogió la solvencia de El Drogas y su banda, con Brigi a la batería, Flako al bajo y Txus Maraví a la guitarra, quienes dieron una nueva lección de dominio sobre la escena, sin necesidad de vanos artificios. Sonido sobrio y nítido, que muchas bandas internacionales de más renombre querrían, y mensaje directo, sin perder ni un ápice de su energía original.

El conjunto navarro lleva desde el pasado mes de noviembre recorriendo los escenarios de todo el estado para proponer un viaje en el tiempo por las canciones que han marcado a varias generaciones, de mano de la gira del 40 aniversario de Barricada. Y esta noche les ha tocado en Gasteiz, a escasos metros del polideportivo de Mendizorroza, donde hace 40 años dieron su primer concierto en la capital alavesa.

Con el público a favor desde el inicio y volcado en la causa por acompañar con sus cánticos las letras de cada canción, El Drogas y su banda lograron reunir entre los asistentes a una mezcla de edades conjugadas por varias décadas, dentro de un repertorio que, por lo visto, resiste irreductible al paso del tiempo como banda sonora de muchas personas a lo largo de los últimos años.

A pesar de contar con menos tiempo del que habitualmente disponen durante su gira, al estar el reloj más pautado tratándose de un festival, durante la hora y cuarto de concierto, no faltaron los clásicos de Barricada como 'En Blanco y Negro', 'No hay tregua', 'En la silla eléctrica' y 'Esta es una noche de Rock & Roll', entre los muchos himnos que logró crear el grupo del barrio de la Chantrea a nivel nacional. “No sé si van a entrar 30 canciones en media hora”, soltó Enrique Villarreal con sorna.

“A gusto” fue la frase que más repitió El Drogas a lo largo del directo, en el que, como es costumbre, jugueteó en repetidas ocasiones con el pié de micro, e incluso, hondeó al aire sus característicos bastones. Y el público disfrutó “a gusto” con su actuación.

El Drogas y su banda tenían previsto concluir la gira del 40 aniversario de Barricada este pasado fin de semana ante su público en el Navarra Arena de Pamplona, pero visto el éxito que está desatando en el público, con aforos completos en buena parte de la geografía española, seguirán subidos sobre los escenarios para repasar las míticas canciones de Barricada, por lo menos hasta el próximo 12 de octubre en Cáceres. Tras su actuación de esta noche en la capital alavesa, la próxima parada es este mismo sábado 17 de junio en Torrejón de Ardoz.

Las letras en grande del cartel de esta primera jornada del Azkena Rock Festival han sido para Rancid y El Drogas, pero, antes de que la oscuridad tomara Mendizabala, varios grupos han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición. Concretamente, los donostiarras Liher han inaugurado el certamen, pasadas las 18.00 horas, en el que ha sido su estreno en el festival con un potente directo, dentro de un viaje musical por las distintas ramas del género rock.

El artista y activista político estadounidense Steve Earle ha regresado a Vitoria-Gasteiz, 20 años después de su primera aparición en el Azkena, para presentar su último trabajo 'Jerry Jeff', en el que experimenta con diferentes sonidos, desde los más sosegados de mano del country y el soul hasta los más rápidos con influencias más punks. El escenario se le quedó muy grande para un solo solista.

Grupos como Os Mutantes, Lydia Lunch Retrovirus, Generador y The Kaisers han dejado también su selló en Mendizabala, mientras, en estos momentos, resuena Monster Magnet como colofón más duro a esta primera jornada. Aunque la velada no termina ahí, es el primer día y todavía hay fuerzas para continuar en la carpa 'Trashville' con los conciertos de Nestter Donuts y Turista Bang Bang durante la madrugada. Este viernes, el protagonismo recaerá en The Pretenders e Incubus, sin olvidar a bandas como Calexico, The Undertones, Gwar, The Soundtrack of Our Lives y Bones of Minerva, entre una amplia propuesta musical.