Sánchez responde a Urkullu que ningún presidente ha defendido tanto la “España autonómica”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regresado a Euskadi por vez primera en un año. Aunque también ha girado una visita oficial a una empresa en el parque tecnológico de Miñano, que acaba de cumplir 30 años, el motivo principal de su visita era un mitin en Vitoria para impulsar la candidatura a la alcaldía de la capital vasca de Maider Etxeberria, que se ve con opciones de ganar al PNV de Beatriz Artolazabal. El líder socialista ha realizado muy pocas menciones a temas vascos pero sí ha parecido responder a las quejas del lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando ha afirmado que ningún presidente ha fortalecido tanto el autogobierno. “Ha sido este Gobierno y este partido el que ha dado un impulso definitivo a la España autonómica y el que ha reconocido la diversidad territorial de este país”, ha remarcado.

Esto llega en un contexto en el que el PNV lamenta los retrasos en los compromisos adquiridos por el Estado para completar las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. La última disputa es en torno a los trenes de Cercanías, cuya cesión había sido prometida para octubre aunque sí es cierto que está muy avanzada. Fuentes de la Presidencia vasca indican que Sánchez lleva “meses” sin comunicarse con Urkullu, que en ocasiones ha referido públicamente que ni siquiera recibe “acuse de recibo” de las cartas que envía a La Moncloa. El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, sí había informado de la visita del presidente a una empresa CTLpack.

Los socialistas han preparado para Sánchez un acto de gran formato en el frontón de Lakua de Vitoria, el mismo que sirvió de gran vacunódromo contra la COVID-19. Una gran fotografía de Etxeberria y de la candidata a diputada general de Álava, Cristina González, presidía el escenario. Han llegado autobuses con cargos públicos y militantes para llenar el aforo del recinto. Se han repartido banderas del partido e ikurriñas para darle al acto un claro aroma preelectoral. El dispositivo de seguridad ha sido muy fuerte en los alrededores del recinto deportivo, de propiedad municipal.

El presidente ha ofrecido un discurso que no traía preparado y en el que ha hecho un repaso general a la política nacional e internacional y a la situación económica. Ha defendido, por ejemplo, los avances en memoria histórica porque “España es una democracia y una democracia no rinde tributos ni a los dictadores ni a sus secuaces”. “Después de las últimas exhumaciones podemos decir que una España con memoria es una mejor España”, ha apuntado. Ha criticado también a la “oposición negacionista” de la derecha y las “soluciones” frente a la crisis económica abierta por la guerra en Ucrania. “Hemos desplegado más de 35.000 millones de euros, tres puntos del PIB. Sé que no vamos a poder resolver todos los problemas, pero estamos ayudando”, ha señalado para insistir en que continuará aprobando medidas impositivas para que los de “arriba” contribuyan para proteger a los de “abajo”, a la “mayoría social”. “Gracias al esfuerzo del Gobierno de coalición progresista tenemos la inflación alta pero de las más bajas del entorno”, ha apostillado.

Sánchez ha ironizado con que este viernes tuvo que afrontar una nueva crisis, la del cierre del espacio aéreo por el cohete chino descontrolado. Ha recordado que está siendo un mandato de sobresaltos. “No elegimos que erupcionara el volcán, ni una pandemia” ni tampoco una guerra “que ha generado más desplazados ya que los que tuvo Francia en la II Guerra Mundial”, ha señalado para añadir que el PSOE se siente “joven” para afrontar los retos del futuro. En este contexto, ha aprovechado para agradecer el trabajo de Patxi López para tejer acuerdos en el Congreso, donde es portavoz. El lehendakari entre 2009 y 2012 se ha puesto en pie por la ovación que le ha dispensado el público.

El mitin lo ha arrancado Etxeberria. La candidata socialista en Vitoria no ha renegado de su etapa en el Gobierno local en coalición con el PNV pero ha apostado por un cambio en la ciudad. Hay una “posibilidad real” de que una “mujer progresista” sea alcaldesa de Vitoria por vez primera en la historia, ha clamado ante el aplauso de los asistentes. También ha intervenido González. “Quiero relevar al diputado general. Él y el PNV se merecen un descanso”, ha señalado sobre Ramiro González, con el que lleva gobernando desde 2015 en coalición y que se presenta a la reelección como gran favorito.

Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, también ha sido muy crítico con el PNV a pesar de los pactos que le unen con el PSE-EE. Ha cuestionado duramente sus mensajes de que están 'feminizando' las candidaturas de cara a las elecciones del año que viene. “No lo hacen porque lo sienten, se ven obligados a ello. A nosotros no nos hace falta feminizar ninguna lista porque nosotros sí somos feministas. Nos lo creemos y lo practicamos. No es una cuestión de imagen. Son las mejores”, ha dicho sobre Etxeberria y González y también horas después de haber lanzado la candidatura de Marisol Garmendia en Donostia o tras haber propuesto a Nora Abete y Teresa Laespalda en Bilbao y Bizkaia, respectivamente.

Ha criticado también que el PNV “ponga la ikurriña delante de la gente” y ha criticado tanto la puesta en marcha de Viñedos de Álava para “separar” las bodegas de Euskadi de las riojanas dentro de la denominación de origen del vino de Rioja como las nuevas selecciones diferenciadas de pelota y surf que el propio Sánchez le ha aceptado al PNV a cambio de la aprobación de la Ley del Deporte. “Los socialistas no estamos a selecciones, estamos a soluciones”, ha clamado para añadir, en euskera: “Gu gara Euskadiko Ezkerra!”. La frase, traducida, es que el PSE-EE es la “izquierda vasca” pero es un guiño también al antiguo partido con ese nombre integrado hace tres décadas en el PSOE.