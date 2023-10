La socialista Maider Etxebarria se golpea con su minoría al frente de Vitoria a las primeras de cambio

Barcelona y Vitoria tienen un paralelismo. Ambas capitales tienen al frente a los socialistas merced a que, tras las elecciones de mayo, el PP apoyó a sus candidatos para evitar alcaldes independentistas. Alberto Núñez Feijóo ha repetido esto hasta la saciedad como reproche a Pedro Sánchez. Jaume Collboni configuró un Gobierno alternativo al de Junts y ERC y la coalición de PSE-EE y PNV, con Maider Etxebarria, al frente superó en la constitución municipal a Rocío Vitero, de EH Bildu. Cuatro meses después, ahora ha llegado el momento de preparar ingresos y gastos, de debatir sobre impuestos y presupuestos. Y, de nuevo, ha aflorado el paralelismo. Como en Barcelona, la oposición también ha tumbado en Vitoria la propuesta de ordenanzas fiscales de Etxebarria.

Ha ocurrido en dos momentos. Primero fue en comisión, este martes, y luego en pleno, este viernes. En Barcelona sucedió lo mismo el miércoles. En la capital vasca, EH Bildu, PP y Elkarrekin han votado 'no' al planteamiento de la coalición de PSE-EE y PNV, que implicaba una subida del 3% de las tasas locales -pero del 10% en basuras, por ejemplo- para equilibrar ingresos y gastos. ¿Qué implica? En 2024 quedarán congelados el IBI, el impuesto de circulación, la OTA, las reservas y abonos en instalaciones deportivas y los precios de las actividades culturales, entre otros aspectos. Y por supuesto las basuras. “Condenan al Ayuntamiento a reducir sus ingresos”, protestó el hombre fuerte de la alcaldesa, el socialista Jon Armentia, que antes había explicado a la ciudadanía que la subida no era tan dura, de 26 euros de media para una familia tipo. “Era la actualización que se necesitaba”, afirmó también el 'número dos' del PNV local, Iñaki Gurtubai.

El resultado es que ha 'ganado' el PP, que quería congelaciones o incluso bajadas de impuestos. “Nos alegramos mucho de que Etxebarria haya fracasado en su deseo de aplicar un hachazo fiscal sin precedentes. Las familias soportan gastos que no paran de crecer”, manifestó Ainhoa Domaica, la portavoz 'popular'. Aunque el Gobierno de socialistas y nacionalistas exploró diferentes fórmulas para pactar o con EH Bildu o con la coalición de Podemos, IU y Equo, no lo logró. PNV y PSE-EE llegaron a amagar con votar a favor de la propuesta alternativa de Vitero para tener una subida, aunque fuera diferente, pero la coalición no lo permitió. Armentia ha avisado de que en algunos apartados, particularmente en la recogida de basuras, la subida tendrá que ser exponencial y de golpe de cara a 2025, ya que la nueva normativa obliga a cambiar el modelo de financiación.

“Pasan cuatro meses desde la conformación del Gobierno municipal en Gasteiz formado por PNV y PSE-EE, con la indispensable participación del PP, y hasta el momento ha sido incapaz de ofrecer la estabilidad que supuestamente justificé esta alianza antinatural. Hasta el momento los bloqueos y los pagos al PP por su apoyo en la investidura han marcado el inicio de esta legislatura. Por lo tanto, parece evidente que se está contraviniendo el mandato de los y las gasteiztarras que el 28 de mayo que claramente apostaron por el cambio sustentado en políticas de progreso”, sostiene Vitero de EH Bildu en declaraciones a este periódico. Y añade: “Hasta la fecha estamos viendo un Gobierno sin proyecto para esta ciudad, que gobierna sin buscar acuerdos a pesar de encontrarse en minoría y que se apoya en la derecha reaccionaria para contravenir el mandato ciudadano que reclama una apuesta decidida por políticas de avance y progreso”.

El próximo hito para la alcaldesa serán los presupuestos. Los números en el pleno son los mismos, aunque formalmente sean debates y negociaciones separadas. El Gobierno tiene doce de 27 escaños y la cifra mágica de la mayoría absoluta son 14. La proporciona cualquiera de los grupos, también Elkarrekin, que bajó a dos ediles en las elecciones después de haber sido el socio más estable en el cuatrienio anterior cuando la coalición al frente del Ayuntamiento era la misma pero liderada por el PNV. Tras lo sucedido en los últimos días, EH Bildu interpreta que “hay margen de reconducir la actual deriva y apostar por políticas valientes y progresistas que aborden la necesaria transformación y modernización que necesita Gasteiz en materia social, medioambiental y económica”. “Si el Gobierno municipal apuesta por políticas de progreso y la mejora bienestar general de la ciudadanía, sin lugar a duda, acabará encontrándose con EH Bildu”, abunda Vitero.