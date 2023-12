Urkullu: “No soy candidato. Soy lehendakari. No sé cuándo van a ser las elecciones”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, sigue sin concretar el calendario electoral vasco de 2024, aunque el clima preelectoral se ha precipitado en los últimos días. “No soy candidato. Soy lehendakari y estoy en el ejercicio de mis funciones. No sé cuándo van a ser las elecciones”, ha afirmado este lunes en un foro de 'El Correo'. Aunque apartado ya por el PNV, es a él a quien le corresponde la prerrogativa exclusiva de apretar el botón para disolver el Parlamento.

Es una evidencia que el Gobierno quiere aprobar en el Parlamento varias leyes de relevancia como las de Empleo o Educación, así como los presupuestos de 2024. Ello ya está previsto antes de Navidad. Pero el propio Urkullu ha rechazado que automáticamente el “2 de enero” vaya fijar ya la fecha.

En el juego de despiste, en el que pesará mucho la decisión del PNV, ha afirmado a la vez que no le gustaría cerrar la legislatura sin aprobar otras leyes que van más lentas, como la de lucha contra el cambio climático (no ha mencionado la de Transparencia, una promesa incumplida desde hace tres legislaturas), pero también que el final natural del mandato es en abril y no en julio. Y es que las elecciones de 2020 fueron en verano por la COVID-19, ya que la convocatoria inicial de primavera se tuvo que posponer por el confinamiento. Marzo es el escenario con el que trabajan todos los partidos vascos.

Entre los asistentes a la conferencia de Urkullu estaba Imanol Pradales, el elegido por el PNV como su sucesor, aunque aún debe ser ratificado por las bases. “Lo único que te digo, Imanol, si eres el candidato: sé tú mismo”, se ha dirigido al hasta ahora diputado foral vizcaíno el aún lehendakari. Ha afirmado que trabajará “por Euskadi” hasta el “último segundo” de su mandato y que solamente en Gernika, después de traspasar la 'makila', pensará en su futuro. “¿Legado? El hoy olvida el ayer de un día para otro. Esto es muy efímero. No busco el reconocimiento”, ha señalado igualmente.