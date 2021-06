Urkullu subraya que la pandemia vive su momento más bajo desde el verano en Euskadi: "Tenemos motivos para la esperanza"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado este viernes en el Parlamento Vasco que la pandemia vive sus momentos más bajos desde el pasado verano en Euskadi y lo ha acompañado de un dato: "Nueve de cada diez mayores de 50 años tiene ya al menos una dosis de la vacuna". "La situación mejora claramente. Tenemos motivos para la esperanza. No obstante, no debemos bajar la guardia. El exceso de optimismo, porque el virus sigue aquí, trae también consecuencias. Y luchamos contra una pandemia global y estamos viendo, por ejemplo, el retroceso en el Reino Unido por la variante india [ahora conocida como delta]. Me preocupa el exceso también de catastrofismo, y alerto ante la manipulación y las medias verdades, las comparaciones sesgadas de datos parciales y puntuales", ha señalado el lehendakari en la Cámara en sus intervenciones durante la sesión de control al Gobierno.

Urkullu ha enfatizado, sobre todo, que en los hospitales y en la UCI hay "cada vez menos" enfermos de COVID-19. En todo caso, el dato de este viernes arroja que hay 187 personas ingresadas, dos más que en la jornada anterior. No obstante, con mayor perspectiva, hace dos semanas había 254 y a finales de abril eran hasta 760. En las últimas 24 horas han sido hospitalizadas 36 personas, que es el dato más elevado desde el 2 de junio. En la UCI son 71 las camas ocupadas con casos críticos, el mejor dato desde el 22 de octubre igualado con el del 7 de enero. Con 292 camas habilitadas, según el dato que se dio este martes, el coronavirus genera una ocupación del 24,31%, cuando el umbral crítico es el del 35%.

Se destaca también que "la incidencia ha bajado de 180" casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Nunca desde que se declaró la segunda emergencia sanitaria, el 15 de agosto, se han alcanzado esos niveles. La tasa queda este viernes en 174,80, con una clara tendencia descendente apuntada por un R0 en 0,82, es decir, que cada infectado no multiplica el coronavirus a más de una persona. Ahora sí, esa caída es homogénea en los tres territorios después de que Álava y Vitoria hayan tenido un repunte en las últimas semanas. La bajada general es del 15% en una semana y del 4% en Álava. Solamente hay un municipio de 251 en alerta roja por alta transmisión comunitaria, Azkoitia en Gipuzkoa. Y, por el contrario, son seis las localidades en verde o con tasas de incidencia asumibles, por debajo de 60 casos por cada 100.000 habitantes. Son Astigarraga, Deba, Eibar, Elgoibar, Mutriku y Urretxu. En las últimas 24 horas, son 224 los nuevos positivos, 123 en Bizkaia, 60 en Gipuzkoa, 40 en Bizkaia y uno de otras procedencias o sin residencia conocida. En los colegios, hay 34 con casos de coronavirus y 45 aulas clausuradas, el 0,32% del total de las aulas no universitarias.

