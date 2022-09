La Revuelta de la España Vaciada llega a Jarandilla de la Vera para luchar contra el despoblamiento rural en su IV Asamblea

Alrededor de medio centenar de plataformas que forman parten de La Revuelta de la España Vaciada se reúnen, desde hoy y durante todo el fin de semana, en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera, para analizar el cumplimiento de los objetivos del último año y marcar las líneas a seguir en un futuro próximo para evitar el despoblamiento del medio rural en favor de las ciudades.

En la residencia universitaria “V Centenario” de Jarandilla de la Vera, cerca de 60 miembros de las distintas plataformas celebran la IV asamblea general de la Revuelta de la España Vaciada, cuya anfitriona es la plataforma “Extremadura Vaciada”, en la que se integran alrededor de 9 colectivos de la comunidad autónoma, entre ellos, y quizá la más conocida por sus protestas en favor de un tren digno, “Milana Bonita”, cuyo nombre hace honor a la película de los “Santos Inocentes”

En esta asamblea también se concretarán las acciones a llevar a cabo en los próximos meses, además de las movilizaciones que, tradicionalmente, se vienen celebrando el 31 de marzo, con motivo el aniversario de la primera gran movilización que llegó a sumar a más de 100.000 personas en Madrid, y en la primera semana de octubre, bajo el lema “Yo paro por mi pueblo”, como se viene haciendo desde hace 3 años.

Las distintas plataformas harán un seguimiento de lo conseguido de las 130 propuestas que presentaron al Gobierno para luchar contra el despoblamiento y se ponen como objetivo principal recuperar las reuniones trimestrales con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tal y como se acordó en enero de 2021 con el secretario de Estado para el Reto Demográfico, Francisco Boya.

Igualmente se prevé hacer un análisis y seguimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión que los jóvenes de la Revuelta mantuvieron en el Instituto de la Juventud (INJUVE), el 31 de marzo de este año, por el que el Gobierno se comprometió a crear una Mesa Estatal Juvenil del Medio Rural dentro de la Comisión Interministerial para la Juventud que trabaja las medidas de la nueva Estrategia de Juventud 2030

La regla nemotécnica del 100-30-30

El portavoz de la plataforma anfitriona “Extremadura Vaciada”, Eugenio Campanario, párroco de tres municipios de la Campiña Sur, en la provincia de Badajoz, ha manifestado a este diario que uno de los principales objetivos de La Revuelta es conseguir que se cumpla lo que ellos denominan como la regla nemotécnica “100-30-30”, es decir, “que en cualquier rincón haya 100 megabytes simétricos de conexión a internet; que puedas llegar en 30 minutos a cualquier servicio básico, centro sanitario o educativo, y que, al menos, cada municipio cuente con 30 kilómetros de vías de altas prestaciones o autovía”.

Votar a opciones políticas locales o regionales

Campanario, que lamenta la escasa atención prestada por la Junta de Extremadura a las propuestas planteadas por la plataforma extremeña ha señalado que algo que se ha discutido en muchas ocasiones en los foros de las distintas plataformas y con lo que muchas están de acuerdo, es que es más útil votar a opciones política locales “que no localistas” que defiendan su entorno más cercano que a los grandes partidos tradicionales.

Tras ver el éxito obtenido por formaciones como “Teruel Existe” o “Soria ¡Ya!”, que “están haciendo política local pero no localista, porque también trabajan y proponen cuestiones para toda Castilla León y para España, personalmente creo que la solución no puede venir de los que llevan cuarenta y tantos años -refiriéndose a los grandes partidos nacionales- hay que buscar una manera diferente de gestionar la política y de entender el servicio al mundo rural, hay que hacer un planteamiento distinto eso está clarísimo”.

“Extremadura Vaciada” no se plantea concurrir a ningunas elecciones ahora mismo, “nuestra situación es muy diferente a la de Soria o Teruel donde llevan muchos años movilizando a la sociedad, en Extremadura, afortunadamente, la situación por despoblación del medio rural no es tan desesperada como en Castilla León, aunque ya vamos teniendo muchos pueblos en grave riesgo de regeneración demográfica, en situación de no retorno, como Valverde de Burguillos, y otros de la Campiña Sur de Badajoz”.

“La Revuelta” ha llegado a Jarandilla de la Vera, como una pequeña “revolución”, como lo hace en todos los sitios a donde va, el año pasado la tercera asamblea fue en Priego, para alzar la voz, porque “el mundo rural está cansado de política que no producen efectos positivos”.

El medio rural, dijo, quiere conexión con el resto del mundo y conectividad para que se pueda trabajar y teletrabajar desde cualquier rincón de España.