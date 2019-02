Un hijo de Bolsonaro se une al club de extrema derecha de Steve Bannon como jefe para América Latina

The Movement aspira a ser una internacional de extrema derecha mundial, una internacional del populismo de extrema derecha que se fundamenta en un puñado de principios: la soberanía patriótica de las naciones; las fronteras contra los migrantes; el alarmismo con el Islam y la resistencia contra el feminismo.

A partir de ahí, la línea de puntos puede juntar al Brasil de extrema derecha, vía Eduardo Bolsonaro, hijo de Jaír Bolsonaro, con la Italia de Matteo Salvini o la Hungría de Viktor Orban. Y en eso está Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump que aspira a presentar en sociedad su club este marzo en Bruselas.

Eduardo Bolsonaro es miembro del Congreso de Brasil y ha confirmado que será el hombre de Bannon para América Latina, justo cuando los principales países europeos han ido reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El presidente de Brasil fue de los primeros en reconocerlo, hace diez, en tanto que Nicolás Maduro es antagonista de Bolsonaro y de lo que representa.

"Estoy muy orgulloso de unirme a Steve Bannon como líder del Movimiento en Brasil, que representa a las naciones latinoamericanas. Trabajaremos con él para expandir el nacionalismo de sentido común para todos los ciudadanos de América Latina". anunció Bolsonaro.

"Restauraremos la dignidad, la libertad y las oportunidades económicas para nuestra gran nación y sus vecinos. Caminaremos a través de nuestro programa de unir las fuerzas del nacionalismo. El trabajo de Bannon en Europa es vital y apoyamos su esfuerzo contra el peligroso Pacto Mundial sobre Migración. Podremos ser más fuertes si unimos nuestras fuerzas para promover la prosperidad y nuestra cultura occidental compartida", ha añadido Bolsonaro.

Como recordaba en un artículo Natalia Viana, Eduardo Bolsonaro pidió por Facebook que profesores de la Enseñanza Media eviten en clase temas como el "feminismo".

Dirigido por el ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon y su homólogo europeo, el abogado belga Mischaël Modrikamen, The Movement apoya partidos y candidatos en toda Europa que abogan por el populismo nacionalista en sus Estados y se oponen "a la invasión de la soberanía" de las fuerzas internacionales con vistas en las europeas del próximo mayo.

"Es un honor para The Movement dar la bienvenida a Eduardo Bolsanaro como un socio distinguido, y a Brasil, un aliado clave en América Latina", ha dicho Bannon: "Nos mantenemos unidos en nuestra búsqueda de una agenda nacionalista populista para la prosperidad y la soberanía de los ciudadanos de todo el mundo".

"Esperamos llegar a los ciudadanos de todas las naciones que se sienten abandonadas por el orden mundial globalizador y quieren que sus gobiernos reafirmen su soberanía", ha afirmado Modrikamen

En una reciente entrevista en eldiario.es, dijo Modrikamen: "Nos gustaría vernos con Vox en un futuro próximo, pero ahora tenemos muchos frentes abiertos. Queremos vernos con la gente en persona y estamos deseando vernos con Vox, pero también tener otras entrevistas con [Pablo Casado], por ejemplo, que no está tan lejos de nuestras posiciones".

Modrikamen explicaba que en Italia son aliados de la Lega –Matteo Salvini es miembro de The Movement–, pero "también tenemos relaciones con otros partidos [Fratelli d'Italia]. En Austria estamos próximos a la FPO [Partido de la Libertad], pero el canciller, Sebastian Kurz [del PP gobierna gracias a la extrema derecha de FPO], no está lejos de nosotros. No cerramos las puertas, The Movement es un club informal, y quienes quieran entrar son bienvenidos. Y en España Vox es el partido más próximo".

"Italia", proseguía, "es un ejemplo: una alianza de un partido populista de derecha, como la Lega, y otro populista que no lo es, como el M5S, que más que de izquierda es antiestablishment. En Austria Gobierna el PP con el FPO, una alianza parecida a la danesa".