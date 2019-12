Legisladores demócratas imputan oficialmente a Trump los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso

Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes han anunciado este martes los dos cargos formales de imputación del juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

En el primero de ellos se acusa a Trump de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional; y por el segundo de obstruir los intentos de investigación del Congreso, tal y como ha anunciado Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara.

"Hoy, en cumplimiento de nuestro deber con la Constitución y nuestro país, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes introduce dos artículos de impeachment acusando al presidente de EEUU, Donald J. Trump", ha señalado Nadler.

.@RepJerryNadler: "Today, in service to our duty to the Constitution and to our country, the House Committee on the Judiciary is introducing two Articles of Impeachment charging the President of the United States, Donald J. Trump, with committing high crimes and misdemeanors." pic.twitter.com/qn3XAlr4Ng — CSPAN (@cspan) December 10, 2019

Brad Parscale, director de campaña de Donald Trump ha respondido ante la acusación criticando a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. "Durante meses, Nancy Pelosi dijo que no apoyaría un impeachment porque generaría demasiadas divisiones y porque requiere apoyo bipartidista. Pues efectivamente genera divisiones y solo los demócratas están impulsándolo", ha afirmado.

“We stand here today because the president’s continuing abuse of his power has left us no choice,” he said. “To do nothing would make us ourselves complicit in the president’s abuse of his high office, the public trust and our national security.”

"Estamos hoy aquí porque el abuso de poder continuado del presidente no nos deja otra opción. No hacer nada nos convertiría en cómplices en el abuso del presidente de su cargo, de la confianza pública y de nuestra seguridad nacional", ha afirmado Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes