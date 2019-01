Theresa May presenta un 'plan B' para el Brexit casi igual al 'plan A' que fue tumbado en el Parlamento

No retrasará la fecha de salida, no quiere un Brexit sin acuerdo y no habrá segundo referéndum. Theresa May ha comparecido este lunes en la Cámara de los Comunes para presentar las líneas generales de su 'plan B' para el Brexit, que se parece mucho a su 'plan A' que terminó siendo rechazado la semana pasada en el Parlamento por 19 votos en contra. "La votación de la semana pasada dejó claro que la estrategia del Gobierno con el Brexit tenía que cambiar y lo ha hecho", ha dicho la primera ministra, aunque no ha aportado detalles nuevos.

"Debemos respetar el Acuerdo de Belfast y no crear una frontera en Irlanda. Este Gobierno no reabrirá el Acuerdo de Belfast", ha dicho sobre el principal obstáculo del acuerdo pactado con Bruselas. El objetivo según May es "saber lo que piden los parlamentarios y después llevar esas demandas a la UE". De estas palabras se desprende que May quiere ver qué otras opciones se podrían encontrar para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte o una salvaguarda de tiempo indefinido.

Boris Johnson, antiguo ministro para el Brexit ha pedido a la primera ministra que confirme que buscará cambios vinculantes legalmente al texto de acuerdo de retirada cuando vuelva a Bruselas. May, por su parte, ha afirmado que está abierta a lo que propongan los parlamentarios.

El documento negociado entre ambas partes y rechazado la semana pasada en la Cámara de los Comunes incluía una cláusula para evitar el restablecimiento de una frontera dura en la isla mediante la cual Reino Unido permanecería en la unión aduanera e Irlanda del Norte también estaría alineada con ciertas normas del mercado único a menos que Londres y Bruselas presentasen una solución alternativa para la frontera o hasta que estableciesen una nueva relación comercial entre ambas partes.

En la práctica, esta cláusula dificultaba a Reino Unido la salida de la unión aduanera y del mercado único europeos, una de las principales promesas del Brexit. Sin embargo, sin un nuevo acuerdo de por medio, tendrá que haber una frontera formal en la isla de Irlanda que separe un país de la Unión Europea, Irlanda, de un país tercero, Reino Unido (Irlanda del Norte).

Ha descartado de manera tajante un segundo referéndum. Considera que si este se produjese podría salir muy perjudicada la cohesión social. Desde hace una semana, algunas voces dentro del Partido Laborista le pedían al líder demócrata que comenzase a considerar un segundo referéndum.

La respuesta de Corbyn en su primera intervención ha sido clara: "May sigue negando el alcance de su derrota de la semana pasada".

Por su parte, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este lunes en Bruselas antes de la sesión en la Cámara de los Comunes que la derrota de la primera ministra la semana pasada fue "demasiado grande como para pensar que basta con pulir lo que fue rechazado" y salvarlo "con ajustes marginales".

El único cambio que ha anunciado May este lunes ha sido que el Gobierno británico eliminará la tasa de 65 libras (75 euros) que cuesta a los comunitarios solicitar el 'estatus de asentado' para poder quedarse en Reino Unido cuando se haga efectivo el Brexit.