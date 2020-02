Nueve muertos en dos tiroteos en la ciudad alemana de Hanau

Nueve personas han muerto y otras cinco han resultado heridas de gravedad en dos tiroteos registrados este miércoles en locales orientales de fumadores de pipa en la ciudad alemana de Hanau, según han confirmado fuentes policiales.

El presunto autor de los tiroteos fue hallado sin vida en su vivienda junto con otro cadáver, lo que eleva a once el balance total de muertos.

Fuentes policiales indicaron que, "con toda probabilidad", una de esas personas halladas muertas en su domicilio por fuerzas especiales de la policía es el autor de la matanza, ocurrida anoche en dos tiroteos registrados en dos bares orientales de esa ciudad, cercana a Fráncfort.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.