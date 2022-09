Putin rechazó un acuerdo de paz en Ucrania al principio de la invasión

El principal enviado de Vladímir Putin a Ucrania le dijo al presidente ruso cuando comenzó la guerra que había llegado a un acuerdo provisional con Kiev que cumpliría con la demanda de Rusia de que Ucrania se mantuviera fuera de la OTAN, pero Putin lo rechazó y siguió adelante con su campaña militar, según informa en exclusiva la agencia de noticias Reuters, citando a tres personas cercanas a la dirección rusa.

El enviado, Dmitry Kozak, de origen ucraniano, le dijo a Putin que creía que el acuerdo que había logrado eliminaba la necesidad de que Rusia persiguiera una ocupación a gran escala de Ucrania, según dijeron estas fuentes a Reuters en exclusiva y bajo condición de que no se publicara su nombre. Sin embargo, Putin dijo que las concesiones negociadas no iban lo suficientemente lejos y que había ampliado sus objetivos para incluir la anexión de partes del territorio ucraniano. Previamente, en público, el presidente sí había apoyado las negociaciones, y había asegurado en múltiples ocasiones que el problema era que Ucrania había pedido la adhesión a la OTAN, lo que, según él, suponía una amenaza para Rusia que se “vería obligado a responder”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó a Reuters esta información. “Eso no tiene absolutamente ninguna relación con la realidad. Nunca ha ocurrido tal cosa. Es una información absolutamente incorrecta”, dijo Peskov. Kozak no respondió a las peticiones de comentarios enviadas por la agencia a través del Kremlin.

Por su parte, Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, dijo a Reuters que Rusia había utilizado las negociaciones como cortina de humo para preparar su invasión, pero no respondió a preguntas sobre el contenido de las conversaciones ni confirmó que se hubiera alcanzado un acuerdo preliminar. “Hoy entendemos claramente que la parte rusa nunca ha estado interesada en un acuerdo pacífico”, dijo Podolyak. Reuters dice que no pudo verificar de manera independiente que el presidente ucraniano o altos funcionarios de su Gobierno estuvieran comprometidos con el acuerdo ofrecido por los negociadores.

Putin cambió el plan sobre la marcha

El impulso para cerrar el acuerdo se produjo inmediatamente después de la invasión rusa del 24 de febrero, según dijeron dos de las tres fuentes de Reuters. En pocos días, Kozak creyó que tenía el acuerdo de Ucrania con las principales condiciones que Rusia había estado buscando y recomendó a Putin que firmara un acuerdo, según las fuentes.

“Después del 24 de febrero, Kozak recibió carta blanca: le dieron luz verde; consiguió el acuerdo. Lo trajo de vuelta y le dijeron que se fuera. Todo se canceló. Putin simplemente cambió el plan sobre la marcha”, dijo una de las fuentes cercanas a los dirigentes rusos.

La tercera fuente de Reuters -que fue informada de los hechos por personas que estaban al corriente de las conversaciones entre Kozak y Putin- difiere en cuanto al momento, diciendo que Kozak había propuesto el acuerdo a Putin y lo había rechazado justo antes de la invasión.

Según recoge Reuters, Kozak, de 63 años, ha sido un leal lugarteniente de Putin desde que trabajó con él en la década de 1990 en el Ayuntamiento de San Petersburgo. En 2020, Putin le encomendó dirigir las conversaciones con sus homólogos ucranianos sobre la región de Donbás, en el este de Ucrania, controlada por los separatistas rusos desde 2014. Después de encabezar la delegación rusa en las negociaciones con representantes ucranianos en Berlín el pasado 10 de febrero -con la mediación de Francia y Alemania- Kozak dijo en una rueda de prensa nocturna que la última ronda de esas negociaciones había terminado sin un avance.

El papel de Kozak

Kozak también fue uno de los presentes cuando, tres días antes de la invasión, Putin reunió a sus jefes militares y de seguridad y a sus principales ayudantes para una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia en la que, ante las cámaras de la televisión estatal, expuso sus planes para dar reconocimiento formal a las autoproclamadas repúblicas prorrusas del este de Ucrania. Dos de las tres fuentes de Reuters dijeron que, una vez las cámaras se habían ido, Kozak se pronunció en contra de que Rusia diera cualquier paso para escalar la situación con Ucrania. Una tercera persona que conoció lo sucedido por asistentes a la reunión corroboró esta afirmación a la agencia.

Otra persona entrevistada por Reuters, que ayudó en las negociaciones posteriores a la invasión, dijo que las discusiones se desmoronaron a principios de marzo cuando los representantes ucranianos entendieron que Putin estaba comprometido a seguir adelante con la invasión a gran escala.

Actualmente, Kozak sigue en su puesto de jefe de gabinete adjunto del Kremlin, pero ya no se ocupa de la guerra en Ucrania, según seis de las fuentes que hablaron con Reuters. “Por lo que puedo ver, Kozak no aparece por ningún lado”, dijo una fuente cercana a la dirección separatista en el este de Ucrania. En abril, el medio independiente ruso Meduza dijo que Kozak “ya no tiene autoridad” y estaba “caído en desgracia” con Putin debido a la guerra en Ucrania.