Almeida, contra toda la oposición

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a protagonizar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid un enfrentamiento con los portavoces de la oposición. Y no ha dejado a ninguno de ellos fuera de sus críticas. Ha repartido estopa a diestra y siniestra, empezando por la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, pasando luego a la socialista Mar Espinar, después al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y finalizando con la líder de Más Madrid, Rita Maestre, cuyo grupo ha colocado en sus mesas la bandera arcoíris, símbolo LGTBI.

Los asuntos ha sido variopintos: por la ausencia del alcalde en el homenaje a Almudena Grandes; por la ola de calor y el cierre de piscinas; por la sentencia que decreta la disolución del Grupo Mixto, que el Ayuntamiento ha recurrido; y por la decisión del Gobierno municipal de no colocar la bandera LGTBI en la sede del Consistorio de Madrid estos días en los que se celebra la emblemática y concurrida fiesta de reivindicación del Orgullo que visibiliza a los colectivos LGTBI.

Almeida ha empezado cargando contra Marta Higueras por acusarle de faltar al homenaje la escritora madrileña Almudena Grandes sin causa justificada, “disfrazando con excusas” su agenda porque a esa hora no tenía ningún acto oficial. Higueras le ha recordado que todos los asistentes que acudieron al teatro “se levantaron de la butaca a aplaudir” en memoria de la escritora, “menos los concejales del PP”, mientras ni él ni la vicealcaldesa Begoña Villacís se dignaron siquiera a acudir. Villacís ha pedido la palabra para explicar que ella tenía a esa hora un coloquio y le fue imposible ir.

El alcalde no ha hablado sobre el motivo de su ausencia —en su momento, alegó que tenía un evento en la Puerta del Sol no programado que incluía una cena con el rey— pero, muy enfadado, le ha replicado a Higueras: “Le pediría que dejara de manosear la memoria de Almudena Grandes”. “Usted en realidad no quería que yo estuviera”, ha añadido, asegurando luego que lo único que a su juicio le interesaba a la portavoz del Mixto —que ha iniciado su intervención con un “buenos días a todos, todas y todes”— era “alimentar la polémica” contra él. “No trate de ensuciar el acto con motivaciones espurias”, le ha soltado luego Almeida, que ha afirmado a continuación que el “homenaje fue el que quiso su familia” y fue organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento. “Los resultados de las elecciones dicen que están ustedes absolutamente desconectados de la realidad”, ha atacado el alcalde.

Higueras ha finalizado su intervención afirmando que la ciudadanía “juzgará su desplante mientras el mundo de la Cultura siempre va a recordar a Almudena Grandes”.

A Mar Espinar: “Si hay ola de calor, la culpa es de Ayuso y Almeida”

El siguiente enfrentamiento lo ha mantenido el regidor con la socialista Mar Espinar por reprocharle que en plena ola de calor hubiera varias piscinas cerradas en Madrid y numerosas fuentes sin funcionar. Almeida ha saltado: “Ya sabemos que si hace calor o nieva a lo bestia la culpa es de Ayuso y de Almeida (...) pero la señora Espinar no ha sido capaz de decir ni una sola idea para paliar esa ola de calor”, le ha respondido.

“Usted fue costalera del Gobierno anterior”, ha proseguido, defendiendo luego su gestión y asegurando que en la capital, en comparación con el anterior mandato de Manuela Carmena, “hay ahora 3.800 zonas verdes”, muchas más fuentes y “dos árboles por cada habitante”. Para rematar ha acusado al Gobierno de Sánchez de no haber querido “pagar ni por las palas ni por las mantas” que necesitó el Ayuntamiento madrileño durante el temporal de Filomena.

El tercero en ser el blanco de las críticas de Almeida ha sido el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, con el que Almeida se ha enfrentado por la sentencia que anula la creación del Grupo Mixto, propiciada por el Gobierno del PP y Ciudadanos. “Usted es el alcalde la trampa, de la mentira y la decepción”, le ha dicho previamente el portavoz de extrema derecha, acusando luego al regidor de haber “manipulado el resultado electoral” con la creación de un Grupo Mixto “al que nadie había votado” en las urnas. Además, le ha recordado las medidas que gracias “a los cuatro de Carmena” ha logrado sacar adelante su Gobierno: desde el nuevo Madrid 360, sin derogar Madrid Central “como prometió”, a los presupuestos, o la nueva Ordenanza de Terrazas. Pero también le ha reprochado que se haya “ plegado al lobby de la bandera de colores”. “Usted se pliega a la izquierda”. “Escriba: no voy a mentir en clase”, le ha pedido el portavoz de Vox con sorna al alcalde.

Su intervención ha provocado que Almeida saltara contra él. “Siento su tono y sus manera iracundas”. “Desconozco los motivos que le llevan a esta intervención”, le ha dicho, visiblemente molesto, especulando con que “será para intentar justificar el sueldo”, ya que no acude casi al Ayuntamiento. El alcalde le ha pedido a Ortega Smith que dé las gracias a Más Madrid “porque su pleito ha sido el que ha prosperado y el suyo ha sido un absoluto fracaso”.

“Quieren meter en el armario a quienes piensan distinto”

El alcalde ha reservado sus dardos más duros contra Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid, por criticar que se niegue a colocar la bandera del Orgullo en la sede del Ayuntamiento de Madrid. “El Orgullo se va a celebrar exactamente como en años anteriores”, ha asegurado el alcalde, pese a que la bandera arcoíris no se colgará.

Maestre ha recordado que esta es la tercera vez que se niega a poner la enseña, mientras “el alcalde se esconde”, y ha recordado la cantidad de trabas burocráticas que está poniendo su Gobierno para evitar que la Fiesta discurra con normalidad, apuntándose “a esa teoría horrorosa del lobby rosa que comparte con la extrema derecha europea”. “Madrid es una excepción en España y Europa”, ha señalado la portavoz de Más Madrid, porque “en todas partes va a ondear la bandera: explique por qué en Madrid no, explique por qué nunca ha participado en un solo acto del Orgullo ni en la manifestación”, le ha retado al alcalde Maestre.

Dicho esto, la portavoz de Más Madrid se ha dirigido al portavoz del PP, José Fernández, al que también ha retado: “Atrévase a poner la bandera, pero no lo hace porque sienten vergüenza y la esconden, señor Fernández”.

Almeida ha subido a la tribuna para acusar a Maestre de protagonizar un “estrambote de intervención”. “Ustedes no representan la bandera del Orgullo, la empequeñecen”, le ha lanzado. Luego ha ironizado sobre la tardanza de Maestre en llamarle “homófobo”. Pero dicho esto, ha considerado “el colmo del estrambote” que momentos antes acusara “a un concejal cuya orientación sexual es pública —en alusión a José Fernández, portavoz del PP— de no defender los derechos LGTBI”.

Almeida ha proseguido y ha sentenciado que “la izquierda” lo que quiere en realidad es “meter en el armario más grande de España a todos los que no comparten sus ideas y pensamos de forma diferente a ustedes”.

“No se preocupen —ha finalizado Almeida— los españoles están tirando a patadas ese armario en el que la izquierda nos quiere encerrar porque están hartos de su superioridad moral y de que repartan carnés de bueno y malos”. “La bandera del Orgullo va a ser cada año más pequeña por su culpa”, ha cerrado su intervención el alcalde contra Maestre.

El regidor ha interrumpido su presencia en el Pleno para atender a varios medios de comunicación en los que ha estado contando de nuevo —el lunes ya lo hizo con todo detalle en varias radios y televisiones— las medidas de seguridad y el despliegue que hay en Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN, que comienza este martes.