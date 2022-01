La empresa para la que trabaja el exnovio de Ayuso multiplica su facturación con la Comunidad: de 3.000 euros a medio millón

La empresa para la que trabaja como jefe de operaciones la expareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Jairo Alonso, desde el pasado mes de noviembre –según figura en su propia cuenta de la red social profesional Linkedin– ha pasado de facturar de la administración regional algo más de 3.000 euros en los años previos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a más de 500.000 euros desde la llegada de la presidenta madrileña a la Puerta del Sol, como ha publicado este martes el Plural y ha podido comprobar elDiario.es.

Jairo Alonso es un empresario de la peluquería sin experiencia conocida con este sector de la informática, como es Asseco, pasó a trabajar en la compañía el pasado mes de noviembre. El CEO de la empresa, el joven José Antonio Pinilla, ha asegurado que la compañía desarrolla soluciones tecnológicas para el sector de la salud.

De hecho, uno de los contratos más importantes que se ha llevado esta empresa desde que Isabel Díaz Ayuso preside el Gobierno regional fue en noviembre de 2020 del hospital público 12 de octubre por valor de 103.588,04 euros, un concurso al que se presentaron tres ofertas, la de Asseco incluida para la adquisición de dispositivos "All in one táctiles para el Hospital 12 De octubre".

El otro gran contrato se adjudicó por parte de la Consejería de Cultura y Turismo que dirige la exdirigente de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz por valor de 189.944,48 euros. El contrato, que fue tramitado por concurso público, recayó en Asseco y la UTE Alcandora publicidad S.L. el 13 de enero de 2021 y su objeto era la gestión de marketing digital para la promoción turística de la Comunidad de Madrid, algo para lo que Asseco no dispone de experiencia previa.

Además de estas dos adjudicaciones tramitadas por concurso público, la empresa suma otras cuarenta adjudicaciones, todas ellos a dedo al ser contratos menores. Las de mayor cuantía vuelven a provenir de la Consejería de Turismo