Duchas con agua fría, inundaciones y goteras: el enorme polideportivo que Almeida ha convertido en una obra eterna

Con el frío polar sobre Madrid, pocos planes menos apetecibles que afrontar una ducha fría después de una jornada de entrenamiento o partido. Pero es lo que sufren muchos usuarios del Centro Deportivo Municipal La Elipa, en Moratalaz, debido a los problemas en las instalaciones. Así lo denuncia varios residentes y grupos municipales de la oposición, que esperan una respuesta del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida para mejorar las dotaciones en un espacio deportivo con 159.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de la capital.

“En la que se conoce como zona de abajo (pista exterior, rocódromo, frontón, pistas de pickleball cubiertas y pabellón) están sin agua ni en lavabos ni en vestuarios. Hay que ir hasta los vestuarios de fútbol 7, donde solo hay agua fría, o más allá, hasta los vestuarios de tenis”, lamentan desde el PSOE de Madrid. La concejala y responsable municipal de deportes del partido, Natalia Cera, califica de “lamentable” la gestión de la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz: “Lo que está ocurriendo lo venimos avisando desde el principio del mandato, allá por 2019, pero la presidenta de la Junta ha hecho oídos sordos”.

Cera se refiere a Almudena Maíllo, que defiende la inversión del distrito y del Área de Obras del consistorio estos últimos cuatro años, superior a 7 millones de euros. “7 millones mal invertidos, sin planificación ni criterio, y más con la voluntad de parchear deficiencias que de hacer un mantenimiento real de la instalación”, en opinión de Cera.

El problema con el agua no es el único, aunque sí el más llamativo. En 2021 se produjo una rotura de la canalización a la altura de las pistas de fútbol 11. Mientras se intentaba solucionar, se rompió en otro punto y más tarde en un tercero. “Tendrían que haber cambiado las tuberías completas, pero no lo han hecho. Además, el Ayuntamiento dice que no tiene planos de la instalación y eso dificulta las obras”, explican desde el grupo socialista.

Critican además que “para acceder a cualquiera de estas unidades deportivas hay que sortear montones de tierra y camiones de obras que circulan libremente sin avisos ni nadie que controle”. Hace unas semanas, una jugadora de fútbol recibió un golpe y el vehículo del SAMUR no pudo llegar hasta donde se encontraba, así que los sanitarios se vieron obligados a saltar unas vallas. La afectada ha presentado una reclamación ante este incidente.

Un recinto en continuo estado de reparación

Estos elementos que entorpecen el tráfico son justamente una consecuencia de las distintas deficiencias que se han ido presentando en el recinto: “La reforma de las tres piscinas ha estado tan mal planificada que han abierto sin tener el servicio completo. En unos meses habrá obras en la infantil. El gimnasio, por su parte, se reformó sabiendo que la cubierta tenía goteras, así que después de la obra tuvo que volver a cerrar tres meses”, aseguran desde el equipo municipal del PSOE. Y añaden: “Durante las Navidades ha habido algunas inundaciones. En alguna ocasión incluso el agua alcanzó los cables de la luz, lo que ha dejado sin suministro eléctrico a la instalación varias semanas. Ha llegado a estar clausurado por completo”.

Desde el Área de Obras y Equipamientos del Ejecutivo municipal, en respuesta a las preguntas de Somos Madrid, se amparan en que el centro fue construido en la década de 1950 y cuenta con “una red de agua antigua que estaba dando problemas”: “Es una obra compleja que comenzó hace dos años y se ha querido hacer manteniendo el servicio en la medida de lo posible, pero ya está a punto de terminarse”. Dicen que cuando han afectado a los vestuarios “a los usuarios se les ha dado alternativas para poderse cambiar o duchar”, aunque no detallan el inconveniente desplazamiento que implican estas soluciones momentáneas.

En relación a las piscinas, admiten que la infantil “presenta problemas en la superficie que hay que solucionar, por eso ha estado cerrada este verano”. Apuntan a “un proyecto que se llevará a cabo cuando haya disponibilidad presupuestaria” y presumen del primer puesto de La Elipa en la lista de piscinas municipales por valoración ciudadana en la encuesta elaborada por el Ayuntamiento en 2022, con una muestra de 1803 madrileños. Sobre la afectación de los trabajos al normal funcionamiento del espacio, declaran que “la contrata es la principal responsable de la seguridad”. Puntualizan, eso sí, que “el personal municipal del distrito también está pendiente de que todo se desarrolle de la mejor manera posible y ha instado a la contrata a que extreme las medidas para minimizar las molestias”.

Natalia Cera exige a la delegada del Área de Deportes, Sofía Miranda, que “se haga cargo de la situación”. Asegura que “el Centro Deportivo Municipal La Elipa no reúne ahora mismo las condiciones mínimas de seguridad y salubridad que son necesarias; no se está actuando de manera responsable y mientras no se gestione bien no sirve de nada gastar dinero público”.