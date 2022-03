Lectura dramatizada de “Yo soy el monstruo que os habla”, de Paul B. Preciado

En 1917, el año de la Primera Guerra Mundial, Kafka escribió Informe para una academia, un texto en el que un simio que ha aprendido nuestro lenguaje, llamado Pedro el Rojo, se dirige a una platea de científicos de renombre para explicarles lo que el devenir humano ha significado para él. Cuenta su captura a manos de un circo e instrucción, tras la que se ve obligado a olvidar su vida como simio hasta convertirse en algo parecido a un hombre alcohólico.

Más de un siglo después, el 17 de noviembre de 2019, Paul B. Preciado se dirigía a una concurrencia formada por 3.500 psicoanalistas, reunidos para las jornadas internacionales de l’ École de la Cause freudienne, en París. Se dirigió a ellos como persona de género no binario, alguien diagnosticado como “enfermo mental” y “disfórico de género” por el discurso de la psicología normativa. El texto se llama Yo soy el monstruo que os habla.

El discurso comenzaba: “Honorables señores y señoras de la Escuela de la Causa Freudiana, estimados señores y señoras psicoanalistas, y no sé si vale la pena que diga también honorables todes aquelles que no son ni señoras ni señores, porque no creo que haya entre ustedes ninguna persona que haya oficial y públicamente renunciado a la diferencia sexual y que haya sido aceptada como psicoanalista de pleno derecho, y que haya podido atravesar con éxito el proceso que ustedes llaman el «pase», y que les confiere el derecho de analizar a otros; si hubiera una persona así entre ustedes, si ese psicoanalista trans, no-binario existiera y hubiera sido admitido entre ustedes como experto y estuviera aquí hoy, mis saludos para ese honorable mutante serían aún más cálidos.”.

La controvertida conferencia está publicada en España en una colección de ensayo breve de Anagrama y llega el mes que viene como lectura dramatizada al Conde Duque. El monólogo, al mismo tiempo íntimo y político, no se dirige solo a los psicoanalistas “sino a cada uno de nosotros y a nuestra capacidad para acoger el cambio e imaginar una nueva utopía”.

Paul B. Preciado es una autoridad mundial en teoría queer y estudios sobre el género. Actualmente, comisaría la exposición Una voz para Erauso. Epílogo para un tiempo trans, que se puede ver en el Azkuna Zentroa de Bilbao.

INFORMACIÓN PRÁCTICA: