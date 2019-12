"¿Que las hermosas están en tu país? Entonces, ¿por qué las dejáis morir?": el alegato feminista de la rapera Sara Socas durante una batalla de freestyle

Durante la batalla de Otumba, en México, la MC canaria también ha criticado la actitud del público, que celebraba los comentarios machistas de los participantes: "Ojalá algún día no aplaudáis estas cosas en eventos" Rapder, con quien se enfrentaba Socas, ha empleado parte de la letra de 'Un violador en tu camino' para parodiarla: "La culpa no es dónde estabas, el violador soy yo" Socas también respondió a Potencia 'The Parasite' durante su cara a cara, cuando le criticó por tener bigote: "No tienen contenido tus palabras para que te valgas: tenían bigote Frida Kahlo y también Chavela Vargas"