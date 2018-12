El presidente del Atlético se reafirma en su negativa a hablar de dinero con una mujer: "Es por el bien de ellas"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, lejos de arrepentirse por responder a una periodista: "Yo de dinero no hablo, y menos con una mujer", se ha reafirmado este viernes asegurando que lo que ha dicho es "por el bien de ellas". "Porque de dinero hay que hablar con quien hay que hablar", ha añadido.

Cerezo espetó este martes a una periodista que no iba a hablar de dinero "y menos con una mujer" cuando esta le preguntó sobre la posibilidad de que el presupuesto del club hubiera alcanzado su límite con Griezmann.

La mañana de este viernes varios medios de comunicación le han preguntado sobre la polémica desatada a raíz de su comentario. "Yo no he creado ninguna polémica", ha asegurado para, a continuación, cargar contra los periodistas. "Es un problema vuestro, de los que escribís, que interpretáis las cosas como las queréis interpretar". "No he dicho nada en contra de las mujeres", se ha defendido.

De nuevo en declaraciones a periodistas la tarde del mismo viernes, Cerezo se ha mostrado impaciente al ser preguntado otra vez sobre sus declaraciones. "Yo estoy convencido de que lo que he dicho es correcto y legal y, sin embargo, a favor de las mujeres", ha afirmado.

"Me estáis poniendo en contra de todas las mujeres, a las que adoro, quiero y amo", ha proseguido Cerezo. El presidente del Atlético ha manifestado incomprensión ante las reacciones por la frase: "No entiendo que a alguna mujer le pueda parecer machista".

"A ninguna mujer con dos dedos de frente le puede parecer que lo que yo he dicho es machista, al contrario, puede ser simpático, agradable y, sobre todo, por el bien de ellas. Porque de dinero hay que hablar con quien hay que hablar", ha zanjado.

En mayo, el presidente del club rojiblanco reveló que no sabía si llamar a las jugadoras del equipo femenino del Atlético "chicas o féminas" ya que "esto del #MeToo" le tenía "muy preocupado".