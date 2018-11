Keunam, el doblador de la serie de Netflix en la que gais y 'drags' se dan cita en Murcia: "Oh, qué asquito de ciudad"

Manuel Bohajar, más conocido como Keunam en el mundo de Youtube, es el doblador de la serie 'SuperDrags', una producción animada en la que tres personas homosexuales se disfrazan de superhéroes drags queens para defender los derechos de la comunidad LGTBIQ+. La serie de animación es de origen brasileño y adapta el guión y los escenarios a los del país en el que se emite. En la versión española, la trama transcurre en la ciudad de Murcia y se pueden encontrar numerosos guiños al colectivo LGTBIQ+ y a los seguidores del dobladores.

En su canal de Youtube, Manuel cuenta con más de 380 mil suscriptores y vídeos virales como 'La bella durmiente ibérica', 'Cenicienta ibérica' o 'Blancanieves ibérica', donde intenta representar con humor los grandes clásicos de Disney con los rasgos más pueblerinos de España. También imitó hasta en veinte tipos de voces diferentes la canción de 'Despacito' junto al youtuber 'Hermoti', hecho que le llevo a participar en los programas de 'Got Talent' y 'Tu Cara No Me Suena Todavía'.

Ahora se ha embarcado en el proyecto de 'SuperDrags', la serie de Netflix en la que un grupo de heroínas drags queens viaja a Murcia, a la que califican como "Oh, qué asquito de ciudad". Keunam ha relatado a eldiario.es la experiencia que ha supuesto para él esta serie de animación.

¿Por qué es Murcia la ciudad en la que se desarrolla esta serie?

Porque en la original que está en Portugués brasileño se desarrolla en una ciudad que no es la capital y como a mí me eligieron para hacer de 'Gold Diva', y como soy de Murcia, fue la primera ciudad que se le vino a la cabeza al director. Claro, tienen que hacer una adaptación porque sino las bromas o guiños brasileños no se pillan y puso el nombre por eso y por mí.

¿Cómo crees que trata el tema LGTBIQ+ 'Superdrags'?

Con mucho humor, tirando de tópicos como hacen todas las series de humor exagerado como 'Aquí no hay quien viva'. Los personajes van al extremo, el que hace de facha es el más facha o el que hace de gay es el mas gay. Al final todo es histriónico, que le da más humor a los dibujos. Si es verdad que dentro de los tópicos y del humor se abordan bastantes temas. Dentro de lo exagerada que es trata bastantes, como la sociedad, la superficialidad, los propios gays que reniegan de ellos mismos o que se meten con el colectivo, la manipulación periodística etc.

¿Cuál crees que ha sido tu aportación a la serie con tu voz?

Pues le he dado un toque. No se parece en nada hablando a la voz original porque el personaje al que doblo tiene la voz muy finita, pero en la prueba al director le gustaba. Es una mezcla entre diva, mulata y 'Beyoncé' pero como más chula, más la típica "¡Oh cariño! ¿Qué me estás contando?" rollo Oprah Winfrey . Además en la canción del final le dí una nota tipo guiño a las imitaciones que hago, le dí un aire a Amaia Montero, en un momento un poco a Shakira y esto no se puede apreciar en otros países.

¿Por qué crees que te han elegido para este papel ?

Porque buscaban a una persona que cantase a la vez que doblase, a diferencia de la película de Frozen en la que dobla Elsa y canta Gisela. Pero claro, una voz femenina pero manteniendo la esencia drag queen. Les gustó tanto mi canto como mi voz porque estoy acostumbrado a cantar y eso les decidió a contratarme.

Hablando más de tu carrera, de tu canal de youtube y de vídeos como 'La cenicienta ibérica' o 'La bella durmiente ibérica'. ¿Has intentado plasmar a una mujer murciana o en general a una de España?

Hay muchos personajes porque tiro mucho al acento murciano, otros hacia el andaluz, al catalán o madrileño, pero luego las hadas son tres marujas murcianas. Intento tocarlo todo pero luego cuando tengo que doblar a una mujer suelo hacer a la típica maruja murciana, rollo pepa.

¿Por qué crees que la gente debería ver 'SuperDrags'?

Porque se van a reír mucho. Aunque trate el tema LGTBIQ+, tiene un humor para todos los públicos mayores de 16 años y una adaptación muy buena. Hacen bromas de dentro del colectivo y se ha tenido que investigar mucho para poder hacerlas.

Y a veces el doblaje es muy desagradecido porque en general no se reconocen a los dobladores, pero esta vez los usuarios de Twitter han felicitado al director por el doblaje y la adaptación que han hecho. Eso sí, se han quejado de que la serie apenas tenga 5 capítulos. Esta me parece a mí una de las razones por las que ver la serie.