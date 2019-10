Decenas de miles de personas claman contra la degradación del Mar Menor: "Es una injusticia, una dejadez y una vergüenza"

Eran casi las seis de la tarde en Cartagena y ya se podía intuir en el ambiente lo que iba a suceder durante las próximas horas. A la caída del sol, 50.000 personas, según fuentes policiales, se habían congregado en torno a la bajada del puente junto al Estadio Cartagonova esperando el comienzo de la manifestación por la agónica realidad del Mar Menor.

La lucha por mejorar el estado de la laguna salada no es reciente, pero la muerte de miles de peces por asfixia en la costas de San Pedro del Pinatar hace escasas semanas ha supuesto el impulso final para que la gente salga en tropel a reclamar a los políticos que "hagan su trabajo". La crisis ecológica en torno a la laguna ha traspasado fronteras, y figuras de nivel nacional, como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se han acercado a Murcia para apoyar la concentración.

Todos querían reivindicar la lucha que llevan ejerciendo durante años: desde los mayores, que han pasado toda su vida junto a la laguna, hasta los jóvenes, que serán los grandes perjudicados si no se ponen en marcha las soluciones que entre todos han exigido a lo largo de la tarde. Cánticos sin fin, gritos con megáfonos, pitidos con silbatos, pancartas vindicadoras de todo tipo de mensajes, cámaras de televisión, y mucho pacifismo e insistencia en las demandas.

Todo ello ha caracterizado el recorrido de la protesta, que ha comenzado a la bajada del puente del Estadio y recorrido toda la Alameda de San Antón, para rodear la Plaza de España y atravesar todo el Paseo Alfonso XIII hasta la Asamblea Regional, donde finalmente se ha leído un manifiesto.

La Federación de Asociaciones de Vecinos en Cartagena y su Comarca (Favcac), es quien ha coordinado la convocatoria de la manifestación, y Leandro Sánchez, su presidente señaló que están "muy contentos de ver la respuesta que ha tenido la ciudadanía". Leandro expresó que han confirmado lo que preveían: "La gente está harta". Desde Favcac llevan denunciando esta situación varios años, tiempo en el que los han "criminalizado", aseguró su presidente. "Nos han acusado de ir en contra del progreso. Hoy se demuestra que los que están en contra de avanzar son las administraciones, sobre todo el Gobierno regional".

José Ramón es un cartagenero que forma parte del colectivo de los Yayoflautas y clama al cielo contra la situación del Mar Menor: "Es una injusticia, una dejadez y una vergüenza". El manifestante consideró que los políticos "no hacen su trabajo, cobran y se presentan en la manifestación". Ramón lamentó el estado de la laguna tras toda su vida veraneando en sus costas, mientras ha visto como "se ha echado a perder".

Manifestante cadavérico reclama soluciones para el Mar Menor Álvaro García

Durante la marcha se han cantado consignas como "Contamina el que no bote", "SOS Mar Menor" o "Esto nos pasa por un Gobierno facha". También se ha escuchado el grito de "No es la DANA, es por no hacer nada", una referencia a la versión del Gobierno regional, que defiende la intervención de la gota fría como causante principal de la asfixia de miles de peces en San Pedro del Pinatar. Fernando Luengo, consejero de Medio Ambiente de Murcia, asistió también a la manifestación entre críticas de asistentes por ser considerado "parte del problema".

"¡¿Cómo coño voy a vivir?!" exclamó Pedro, pescador que fondeaba en las costas de San Pedro del Pinatar y que se ha quedado sin trabajo tras la muerte masiva de peces en la costa. "En mi casa no está entrando dinero. Que me expliquen los políticos como voy comer, vestirme y alimentar a mi familia".

Borja, presidente del Consejo de Estudiante de la Universidad de Murcia (CEUM), indicó que desde el colectivo académico la preocupación es que "se bloqueen decisiones técnicas por cuestiones políticas". Consideró que en las universidades públicas existen grupos de investigación de distintas disciplinas que pueden "ayudar a aportar una solución que ayude a recuperar la laguna y, especialmente, que permita que afecte lo menos posible al sector turístico y económico".

"No tienen ningún amor por Murcia ni por España"

Varios políticos a nivel nacional y regional se han acercado a Cartagena para apoyar la manifestación a favor del Mar Menor. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lamentó que se “haya tenido que llegar a la muerte de miles de peces para entender que se ha llegado al límite de vertidos al Mar Menor". Narbona recordó que durante su paso por el Ministerio "los científicos ya hicieron un diagnóstico muy certero de la situación de esta albufera, pero lamentablemente, en ese momento, el Gobierno murciano que tenía competencias en medio ambiente y agricultura no quiso contribuir a frenar este proceso".

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, expresó que se está dejando "a las generaciones futuras un planeta que ya no es habitable". El politólogo señaló que pese a que el Mar Menor es la laguna más importante que hay en Europa, “el Partido Popular siempre ha primado por los intereses de grandes empresarios. No tienen ningún amor por Murcia ni por España”.

Manifestantes reclamando soluciones para la degradación de la Laguna Álvaro García

Diego Conesa, secretario general de PSOE en la Región de Murcia, recordó, por su parte, que que el Gobierno regional tiene un plazo de dos meses para emprender acciones y empezar a revertir la degradación ambiental del Mar Menor: "Durante los últimos veinticinco años ha habido una incapacidad del Ejecutivo autonómico para asumir con rigor sus competencias, por ello le decimos al Gobierno de López Miras que hasta aquí hemos llegado. No se puede seguir engañando a la ciudadanía".

Soledad Sánchez, diputada por Madrid de Unidad Podemos en el Congreso, indicó que con la laguna salada se ha podido ver “un ecocidio que no se produce de la noche a la mañana, si no a través de muchos factores”. Sánchez señaló los “vertidos de minerales pesados, la sobrexplotación agraria y el modelo especulativo de ladrillo y turismo como los causante del degradación del Mar Menor.

Javier Sánchez Serna, candidato al Congreso UP por Murcia, expresó la degradación de la laguna es “el fruto podrido de 30 años de Gobierno del PP, de políticas neoliberales y de mercantilización y maltrato al territorio”.